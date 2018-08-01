Çinli öğrenciler Nişantaşı Üniversitesi’nde

İSTANBUL (AA) - Çin'in en eski ve en prestijli yüksek öğretim kurumlarından biri olan Zhejiang Üniversitesi öğrencileri, Nişantaşı Üniversitesi'nin konuğu oldu.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamasında 68, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü sıralamasında ise 47. sırada bulunan Zhejiang Üniversitesi'nin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus'e geldi.

Zhejiang Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. Jian-Xin SHEN ve Rehber Öğretmen Miss. Zhiwei SONG başkanlığında gelen 10 kişilik yüksek lisans ve doktora öğrenci grubu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çolak'ın danışmanlığında Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campus'te uygulanan Eğitim 4.0 modeline katkı verecekler.

Yaz okulu derslerine ve atölyelere girecek olan Çinli grup ayrıca, üniversite tercih dönemi boyunca Nişantaşı Üniversitesi'ni ziyaret edecek aday öğrencilere de Eğitim 4.0 hakkında bilgilendirme yapacaklar.

Zhejiang Üniversitesi ekibi ziyaretleri süresince Eğitim 4.0 çalışmalarına ek olarak kültürel etkileşim programları da gerçekleştirecekler. Folklor gösterileri, Uzak Doğu müzik performansları, gastronomi atölyesinde geleneksel Çin mutfağının tadımı ve teknolojik gelişmelere ışık tutan Çinli bilim insanlarının tanıtımlarını içeren etkinlikler de ziyaret programında yer alıyor.

İki üniversite arasında başlatılan bu iş birliği, karşılıklı öğrenci-akademisyen ziyaretleri, Yapay Zeka Tabanlı Dijital Kampüs projeleriyle devam edecek.