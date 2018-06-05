Çin'den sonra Tayvanlı heyet de Türk kirazı için geliyor

BURSA (AA) - BÜŞRA NUR ÖZCAN - Kalitesi ve aromasıyla dünya pazarında kendine yer bulan, özellikle Avrupalıların tükettiği Türk kirazı için Tayvan'dan bir heyet Türkiye'ye gelecek.

Yaklaşık 8 yıllık çalışmanın ardından geçen yaz ilk kez Çin piyasasına gönderilen Türk kirazının Tayvan pazarında da yer bulması hedefleniyor.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine, Tayvan'ın, ekonomisi güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Tayvan pazarının Türk ihracatçısı için çok cazip olduğunu belirten Yazgan, "Bu pazar için mutlaka Tayvan ile Türk hükümeti arasındaki karantina yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çin ile yapılan protokol sonucu geçen yaz Türk kirazının ilk kez bu ülkeye gönderildiğini hatırlatan Yazgan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki hafta Tayvan'dan bir heyet gelecek. Üretim alanlarında, tesislerde incelemelerde bulunacak. Biz kimyasal fumigasyon ya da soğuk zincirden hangisini tercih edersek Tayvan tarafını buna ikna konusunda bir girişimde bulunacağız. Onlara bu durumu anlatacağız. Ardından Çin'den heyet kiraz ihracatıyla ilgili görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek. Eğer her iki türlü uygulamayı da Tayvan hükümeti kabul ederse, Çin ile de geçen yılki protokolü yenilediğimiz takdirde Uzak Doğu pazarından Çin ve Tayvan, Türk kirazı için inanılmaz bir pazar oluşturacak."

Tayvan'da kırmızı meyvenin önemi

Yazgan, gelecek heyetin Türk kirazına bakışının pozitif olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tayvan'da kırmızı meyveye inanılmaz bir beğeni var. Kiraz, özel hediye paketleri olarak hazırlanıyor. İnsanlar bir yere giderken kirazı hediye olarak götürdüğünde karşı aileyi onurlandırma ürünü olarak sunuyor. Bu işi tüketime döktüğünüzde hem fiyat hem tüketim miktarı olarak, Türk ihracatı için çok önemli bir değer oluşturacağını düşünüyoruz. Çin'e bir ürün gönderebiliyorsak Tayvan'a göndermemiz açısından herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü aynı prosedür, yol ve lojistikle gönderme şansımız olabilecek."