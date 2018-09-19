"Çin ticarette 35 senede ABD'yi geçti"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "1980 yılında Amerika'nın dünya ticareti içerisinde yeri yüzde 18,5 oldu. Çinin yeri yüzde 1,5 oldu. Aradan 35 sene geçti Amerika'nın yeri bu payda yüzde 16'ya düştü. Çin bu oranda Amerikayı geçerek yüzde 17'yi geçti." dedi.

TBV Başkanı Eczacıbaşı, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen "AGÜ Talks söyleşi" programında, sanayi dünyasının getirdiği paradigmaların birçoğunun geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

İnternet ile birçok şeyin değiştiğini vurgulayan Eczacıbaşı, yeniliği getirecek kuşağın gençlerin olacağını kaydetti.

İnternetin alışveriş ortamına girdiğine de değinen Eczacıbaşı, "Amazon bugün Türkiye piyasasına girmeye karar verdi. Bütün satın alma alışkanlıklarını değiştirecek. Amazonun kendi ürettiği 30 milyon ürün var. Başkalarının ürettiği, onun aracı olarak sattığı ürünlerin sayısı ise 600 milyon ürün. Normal bir insanın hayatı boyunca dokunduğu ürünlerin sayısı 230 ile 260 bin arasında olduğu varsayılıyor. Bu ürünlerin hepsine ulaşılabilecek." ifadelerini kullandı.

- "ABD birçok ülke ile mücadele edecek"

Küresel değişimin anlatıldığı "FIL" grafiğiyle ilgili konuşan Eczacıbaşı, Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye ve birçok ülkede orta sınıfın gelirinde bir artış gözlemlendiğini aktardı.

Eczacıbaşı, dünyadaki ekonomik dengelerin değiştiğini ve bu değişimin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"1980 yılında Amerika'nın dünya ticareti içerisinde yeri yüzde 18,5 oldu. Çin'in yeri yüzde 1,5 oldu. Aradan 35 sene geçti. Amerika'nın yeri bu payda yüzde 16'ya düştü. Çin bu oranda Amerikayı geçerek yüzde 17'yi geçti. Bugün Amerika 'Make America Great Again (Amerikayı Yeniden Harika Yap)' diyecekse Çin gibi bir ülkeyle ekonomisi güçlü birçok ülke ile mücadele edecek."

Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.