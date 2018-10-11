Çimento üretiminde artış

ANKARA (AA) - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından, ocak-temmuz döneminde çimento üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 arttığı bildirildi.

TÇMB'den yapılan açıklamada, yılın 7 aylık dönemine ilişkin çimento üretimi ve satışı verileri yer aldı.

Buna göre, çimento sektörünün üretimi ocak-temmuz döneminde yaklaşık yüzde 4 artış gösterdi.

Çimento üretiminde yüzde 3,91 olan artış, iç satışlarda yüzde 4,22 olarak gerçekleşti. Bölgesel bazda yapılan satışlarda en büyük artış Ege ve İç Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Söz konusu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 9,9'u ihraç edildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, yılın ilk aylarında beklenmedik şekilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini, bunun da üretim ve satışları artırdığını bildirdi.

Artış oranlarının mart ve nisanda aylık bazda normale döndüğüne dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

"Mayıs ve haziran aylarında ramazanın da etkisiyle satışlar aylık bazda azaldı. Temmuz ayında düşüş hızı azaldı ancak gelecek dönemde daha şiddetli düşüş beklenmektedir. TÜİK verilerine göre, bu yılın ocak-temmuz döneminde, ihracatımızı en çok artırdığımız ülke Senegal oldu. Bu ülkeyi Gine ve Haiti izledi. İhracatımızı artırdığımız diğer pazarları ise ABD ve Gana olarak sayabiliriz."