Cilt bakım alışverişine talep yüzde 130 arttı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, bu yaz yapılan kozmetik ve kişisel bakım alışverişlerini inceledi. Veriler, geçen yaza göre cilt bakım ürünlerine olan talebin yüzde 130 arttığını gösterdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 30’dan fazla kategorideki 14 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturan Hepsiburada, deniz, havuz ve güneşin kuruttuğu, matlaştırdığı saçları ve zarar gören ciltleri kozmetik kategorisinde satışa sunduğu 40 bine yakın ürünle sonbahara hazırlıyor.

950 markanın kozmetik ve saç bakım ürünlerini indirimli fiyat ve taksit avantajlarıyla sunan Hepsiburada, sonbahara canlı ve yenilenmiş girmek isteyen müşterilerine saç ve cilt bakım tüyoları da veriyor.

Geçen yaz döneminin kozmetik ve kişisel bakım alışveriş trendlerini inceleyen Hepsiburada, 2017 yazına göre bu yaz döneminde cilt bakım ürünlerine talebin yüzde 130 arttığını açıkladı.

Cilt bakımında müşterilerin en çok tercih ettiği ürünler; vücut nemlendiricileri, selülit gidericiler, yüz temizleyiciler ve peelingler oldu.

Cilt bakımı ürünlerini en çok 26-35 yaş grubunun tercih ettiğini belirten Hepsiburada, en çok alışveriş yapan illeri ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ olarak sıraladı.





- Cilt tipine uygun ürünün kullanılması çok önemli





Güzel bir cilt ve parlak saçlara sahip olmak için sağlıklı yaşamak ve doğru beslenmenin yanı sıra saç ve cilt tipine uygun ürünleri düzenli olarak kullanmak da oldukça önem taşıyor. Yazın ciltlerinin kaybettiği suyu ve nemi geri kazandırmak isteyenler, ciltlerinin sonbahar hava şartlarına ayak uydurabilmesi için doğru bakım malzemelerini kullanmalı.

Cilt bakımının en önemli adımı kabul edilen yüz temizleme aşaması için cilt tipine uygun ürünün kullanılması çok önemli. Uzmanlar tarafından normal ciltlerin krem veya süt tipinde sabunsuz köpüren jel temizleyicileri, kuru ciltlerin yoğun nemlendirici içeren, cildi kurutmayan ve yağ dengesini koruyan ürünleri kullanmaları öneriliyor.

Karma cilt tipine sahip olanların ise cildin ihtiyacına göre, akneli ve yağlı bölgeler için kurutucu/dengeleyici ürün, yanak ve göz çevreleri için de nemlendirici ürünler kullanmaları tavsiye ediliyor. Yağlı bir cilde sahip olanlara ise hafif nemlendirici ve siyah nokta karşıtı gözenek açıcı tonikler öneriliyor.





- Hepsiburada, 2 binden fazla nemlendirici ürünü sunuyor





Hepsiburada, 350'yi aşkın farklı markada sunduğu 2 binden fazla nemlendirici ürünüyle müşterilerinin cilt tipine göre doğru nemlendiriciyi seçmelerinde de kolaylık sağlıyor.

Hepsiburada, mevsim geçişlerinin en büyük sorunlarından biri olan saç dökülmesi hakkında birçok yararlı bilgi de paylaşıyor. Araştırmalar, normal koşullarda sağlıklı bir insanda günde 100 tel saç dökülürken, sonbahar aylarında bu yaklaşık 200 saç teline çıkıyor.

Uzmanlara göre, yaz mevsiminden dolayı yorgun düşmüş ve nem kaybına uğrayan saçları yeniden canlandırmak için vitamin ve mineral desteği ihmal edilmemeli. Saç bakımı, saç tipine uygun şampuan, saç kremi, besleyici yağ ve maskelerle desteklenmeli. Kuru saçlara bakım yapılmak istendiğinde ürünler saç diplerine doğru iyice yayarak sürülürken, ince telli saçlara yönelik yoğunluğu az olan doğal içerikli ürünler ise ılık su kullanılarak uygulanmalı.

Sonbahara güçlü ve parlak saçlarla girmek isteyenler, farklı saç tiplerine yönelik saç maskeleri, bakım kremleri, losyon ve sprey çeşitlerini 2 bin 500'ün üzerinde seçenek ve uygun fiyatlarla Hepsiburada'da buluyor.

Hepsiburada, sonbahar döneminde yeni parfüm alternatifleri denemek isteyenlere 500'e yakın farklı markada, 7 bine yakın kadın-erkek parfümünü sunuyor. Özellikle hediyelik tercih edenlere hitap eden parfüm, vücut losyonu ve deodorantlardan oluşan özel setler de rağbet gören seçenekler arasında yerini alıyor.

Kişiliği yansıtan parfümlerin tene uyumlu olmasının önemini belirten Hepsiburada, esmer tenlilerin daha baharatlı ve yoğun kokuları, açık tenlilerin ise daha hafif ve ferah kokuları tercih edebileceklerini belirtiyor. Parfüm kokuları vanilya, amber, sandal ağacı gibi yoğun veya gül, yasemin gibi daha hafif alternatifleri barındırabiliyor.

Parfümleri saklarken dikkat edilmesi gereken önemli noktalara da değinen Hepsiburada, uzmanların, parfümlerin güneş ışınları ile temas etmeleri halinde cilt tahrişleri ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceklerini belirttiklerini ifade ediyor.

Erkeklerin kadınlara göre parfüm kategorisinden 10 kat daha fazla alışveriş yapmasının dikkati çektiğini belirten Hepsiburada, erkeklerin yaz aylarında hediye olarak da parfüm tercih ettiğini ortaya koydu.

Haziran-Ağustos 2017 yaz dönemini 2018 yılıyla karşılaştıran Hepsiburada, parfüm kategorisine yüzde 23 daha fazla talep geldiğini aktardı.





- "Kozmetikte yerli markalara ilgi yüzde 120 arttı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, şunları kaydetti:

"Kırtasiyeden modaya, hızlı tüketimden kozmetiğe uzanan kategori çeşitliliğimiz ile platformumuzdaki yerli ürün miktarımız Türkiye'deki perakendeye kıyasla ortalamanın üzerindeki seviyelerde. Buna paralel olarak platformumuzda sanal mağaza açan yerli işletmelerin ağırlığının, ithalat yapan tedarikçilere göre daha fazla olduğunu ve yerli işletmelerin sunduğu ürünlerin ağırlığının düzenli olarak artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Hepsiburada olarak, yerli ve milli ürünlerimizin pazar payının artmasına yönelik özel çalışmalar da yapıyoruz. Bu kapsamda platformumuzda yerli ve milli ürünlerde sunduğumuz avantajlı fiyatları müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu yaklaşımımız tüm kategoriler için olduğu gibi kozmetik kategorimiz için de geçerli. 40 bine yakın ürünün bulunduğu kozmetik ve kişisel bakım kategorisinde, bu yaz özellikle yerli markalara ilginin yüzde 120 arttığını söyleyebiliriz."



