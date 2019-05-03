Çiçek tutkunları

ANKARA (AA) - Çiçekler hakkında bilgi vermek ve meraklılarına aranjman tekniklerini öğretmek amacıyla düzenlenen çiçek festivali "Floralfest", Armada Alışveriş Merkezi'nde başladı.

Ankara'da ilk kez düzenlenen festival, çiçek tasarımlarına ilgi duyanların yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden birçok tasarımcı ve 35'den fazla butik çiçekçiyi bir araya getirdi.

Özel atölye çalışmaları ve konserlerin de yapılacağı festivalde 2019'un çiçek ve buket modasıyla ilgili bilgi de alınabilecek.

Festival kapsamında yarın Ahırkapı Roman Orkestrası'nın katılımıyla Hıdırellez kutlaması yapılacak.

Atölye programı kapsamında bahçe ve ev dekorasyonu meraklıları için aranjman atölyeleri, yeni evlenecek çiftler için gelinliğe uygun buket seçimine dair söyleşiler gerçekleştirilecek.

Festival 5 Mayıs'ta sona erecek.







