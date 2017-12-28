CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Sürekli faiz karşıtı olduğunu söyleyen AKP iktidarı, her yıl yabancılara neredeyse bir tane üçüncü havalimanı kadar parayı faiz olarak ödüyor." iddiasında bulundu.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, 2003-2016 yılları arasında yurt dışına gönderilen yatırım ve faiz gelirleri değer artışlarının toplam miktarının 177 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bunun, her yıl ortalama yaklaşık 12 milyar doların yurt dışına kar ve faiz olarak aktarılması anlamına geldiğini aktaran Erdoğdu, "Sürekli faiz karşıtı olduğunu söyleyen AKP iktidarı, her yıl yabancılara neredeyse bir tane üçüncü havalimanı kadar parayı faiz olarak ödüyor." görüşünü savundu.

AK Parti iktidarında Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin yaklaşık 565 milyar dolar olduğuna değinen Erdoğdu, Türkiye'ye gelen bu büyüklükteki kaynağın, bir bölümünün doğrudan yatırımlara, bir bölümünün hisse senedi ve tahvil alımına, bir bölümünün de devlete ve şirketlere açılan kredilere aktarıldığını kaydetti.