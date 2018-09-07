CHP ekonomi heyetinden TZOB'a ziyaret

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, "Üretim yaparken kullandığımız bütün ürünler ithal. Döviz kurlarının artmasından doğrudan tarım sektörü bütünüyle etkilenmiş durumdadır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal, Bülent Kuşoğlu, Aykut Erdoğdu ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in yer aldığı ekonomi heyeti, Türkiye Ziraat Odaları Birliğini (TZOB) ziyaret ederek, Genel Başkan Şemsi Bayraktar ve kurum yöneticileriyle görüştü.

Görüşme öncesi açıklamada bulunan Sarıbal, ekonomik gelişmelerin tüm ülkeyi ilgilendirdiğini, son gelişmelere ilişkin iş ve emek dünyasının temsilcileriyle görüşerek, sorunlardan nasıl etkilendikleri anlamaya, çözüm önerilerini istişare etmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin 26 milyon hektarlık tarım arazisi bulunduğunu ancak bunun 23 milyon hektarını kullanabildiğini ifade eden Sarıbal, tarım girdilerinin büyük bir kısmının da ithal olduğunu dile getirdi.

Sarıbal, birçok ülkenin ithalatçıdan ihracatçı konumuna geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bizde tam tersi tamamen ihracatçıyken, kendimize yeten bir ülkeyken ithalatçı olduk. Su, iklim, toprak varlığımızla kendi ülkemizin gıda egemenliğini sağlayabilecek bir durumdayız. 80 milyon insanın karnını doyurabiliriz. Gelen misafirlerimizin, turistlerin, mültecilerin de karnını doyurabilecek durumdayız. Üretim yaparken kullandığımız bütün ürünler ithal. Yaşanan ekonomik sorunda ağırlıklı olarak döviz kurlarının artmasından doğrudan tarım sektörü bütünüyle etkilenmiş durumdadır."

- "Göbeğimizi kendimiz keseceğiz"

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar ise konuşmasında, siyasi partilerin gündemine tarımı almasının önemli olduğunu söyledi.

Tarımın bundan sonra daha çok konuşulacağını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerimizle zaman zaman bir araya gelmekte büyük fayda olduğuna inanıyorum. Ülkemizin gıda güvencesini sağlamak durumundayız. Dünya tarım ticaretiyle rekabet etmek durumundayız. Tarım ticaretinde koşullar fevkalade ağırlaştı, rakiplerimiz bize göre çok daha fazla destekler veriyorlar. Verimlilik rakamları maalesef bize göre çok daha yüksek. Ekonominin temeli olan tarım sektörünü ihmal ettiğimiz takdirde, bağımsızlığımız tehlikeye girer."

Türkiye'nin ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ifade eden Bayraktar, "Öyle görünüyor ki göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu coğrafyada komşularımızın başına gelen olaylar bizim başımıza gelse bizi kabul edebilecek hiçbir ülke yok. Bizi isteyebilecek hiçbir toprak da yok. Bu bakımdan ülkemiz çok önemli, birlik ve beraberliğimizi koruyarak bu zorlukları da aşabileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bayraktar, konuşmasında ziyaretleri için CHP heyetine teşekkürlerini iletti.