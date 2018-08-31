CHP ekonomi heyetinden Türk-İş'e ziyaret

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ekonomik ve Sosyal Konseyin bir an önce toplanması gerektiğini belirterek, "Orada bütün oyuncular bir arada olur. Bu programa güven artar." dedi.

Öztrak, başkanlığındaki CHP ekonomi heyeti, Türk-İş'i ziyaret ederek Genel Başkan Ergün Atalay ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Son ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği toplantının ardından açıklamada bulunan Öztrak, CHP olarak yaşanan gelişmeleri takip amacıyla bir "ekonomi masası" kurduklarını aktardı.

Burada görev alanlarla ekonominin önemli aktörlerini ziyaret edeceklerini, ilk ziyareti de Türk-İş'e yaptıklarını belirten Öztrak, kendisine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in de eşlik ettiğini bildirdi.

Bu tür ziyaretleri sürdüreceklerini ve ekonomik gelişmeleri il başkanları vasıtasıyla kentlerde de takip edeceklerini dile getiren Öztrak, hükümete bu kapsamda uyarılarda bulunacaklarını söyledi.

Türk lirasının değer kaybının yüzde 40'a yaklaştığını belirten Öztrak, bu durumu tetikleyen Trump yönetiminin açıklamalarının ise müttefiklik hukukuna uymadığını vurguladı.

Türkiye'de daha önce de her şeyin iyiye gitmediğinin bilindiğini öne süren Öztrak, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından "tek adam" sinyallerinin verilmeye başlandığını savundu.

Öztrak, o günden bugüne Türk lirasının yüzde 210 değer kaybettiğini, faizlerin yüzde 9'lardan yüzde 22'lere yükseldiğini belirterek, "Sıkıntımız şu; tek adam rejimiyle büyülenen iktidar yönetimi, ekonomiyi falan unuttu." iddiasında bulundu.

Hükümetin, pansuman niteliğindeki geçici tedbirlerle bu işin içinden çıkmaya çalıştığını, ancak bunun yerine, orta ve uzun vadeli güveni yeniden tesis edecek bir programın uygulanması gerektiğini ifade eden Öztrak, bunu yaparken adalet kavramından uzaklaşılmamasının önemine değindi.

Öztrak, acilen tüm oyuncularla bir araya gelinmesi gerektiğini belirterek, "Bir an önce Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplanması gerekir. Orada bütün oyuncular bir arada olur. Bu programa güven artar. Yazıktır. Bu sene başında 423 dolar olan asgari ücret, 243 dolara düştü. Hızla bir program ortaya konmalı ve tüm kesimlerin mutabakatının sağlanması lazım. Sadece konuşmalarla, birtakım hamasi laflarla bu işleri götürebilmek artık mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye bir daha IMF'ye yüzünü dönmemeli"

Ergün Atalay da ABD Başkanı Donald Trump'ın tutarsız ve düşmanca tavrının bedelini, 81 milyonun ödediğini söyledi.

Alım gücünde yüzde 30 gerileme yaşandığını dile getiren Atalay, "Bu meselenin bedelini herkes ödüyor ama en önemlisini de dar gelirli ödüyor. Ortak bir akılla bu çıkmazdan bir an evvel çıkmak için herkes elini taşın altına koymalı. Burada siyaset yapacak zaman yok. Bu siyasetten kimseye fayda gelmez. Çözersek hepimiz rahat ederiz." dedi.

Üretim ekonomisinin önemine değinen Atalay, borç alınmadan ve IMF'ye mahkum olunmadan bu durumdan kurtulmak gerektiğini kaydetti. Atalay, "Türkiye bir daha IMF'ye yüzünü dönmemeli. Bağımsız olmanın yolu borç almamaktan geçiyor." ifadesini kullandı.

- "Toplantıların amacı eleştirmek değil"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir soru üzerine, devletin dar gelirlere yönelik, mali disiplinden de taviz vermeden birtakım tedbirler alması gerektiğini belirtti.

CHP olarak yapıcı bir siyaset izlemenin gayretinde olduklarını ifade eden Öztrak, "Zaman, Türkiye'de herkesin aklına ihtiyaç duyulan, ortak aklın tüm gücüyle çalıştırılması gereken zaman. Biz bu yapıcı yaklaşımlarımızı sürdüreceğiz, bu toplantıların amacı eleştirmek değil, sıkıntının nedenini ve çözümleri ortaya koymaktır." diye konuştu.