CHEP'ten otomotiv sektörüne 100 milyon TL yatırım

İSTANBUL (AA) - CHEP Türkiye, 2019 yılı içerisinde 100 milyon liralık ekipman ve servis merkezi yatırımı yaparak Türkiye otomotiv sektörünün tedarik zinciri yönetimini güçlendirmeyi hedefliyor.



CHEP Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, CHEP Türkiye, global stratejisi kapsamında otomotiv sektöründeki gelişmeleri ve büyüme fırsatını yakından takip ediyor. Bu doğrultuda CHEP, 2019 yılı içerisinde 100 milyon liralık ekipman ve servis merkezi yatırımı yaparak Türkiye otomotiv sektörünün tedarik zinciri yönetimini güçlendirmeye hazırlanıyor.

Sahip olduğu ağ ve bilgi birikimi sayesinde ürünlerin korunması için özel geliştirilmiş katlanabilir plastik konteyner ve kasa çözümleri, koruyucu iç profilleri, aksesuarları ve ekipmanlarıyla hizmet veren CHEP, tedarik zincirinin her aşamasında hem ana sanayi otomotiv üreticileri hem de tedarikçilerinin bu koşullara karşı esnekliklerini ve verimliliğini artırıyor.

CHEP'in sunduğu tedarik zinciri çözümleri, daha az ekipmanla daha fazla yükün etkin bir şekilde taşınmasını sağlıyor. Daha iyi istifleme ile taşımada daha yüksek kapasite kullanılmasını sağlayarak iş ortaklarının nakliye maliyetlerini düşüren CHEP, kaliteli ve sürdürülebilir ekipmanlarıyla ürün hasarlarını ve atık oluşumunu da azaltıyor.



Açıklama görüşlerine yer verilen CHEP Türkiye ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Şafak Aktekin, yeniden kullanılabilir plastik konteyner ve kasa çözümleriyle otomotiv tedarik zincirini güçlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekipman yönetimindeki uzmanlığımız ve özel yazılımlarımız sayesinde tüm tedarik zinciri süreçlerini baştan sona analiz ederek ürün akışının en iyi şekilde gerçekleşmesini ve stok elverişliliğinin geliştirilmesini sağlıyoruz. Türkiye’de büyük bir ivme kazanma potansiyeline sahip otomotiv sektörü, araç üretiminde Avrupa’da 5’inci sırada yer alıyor ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde yüzde 50 büyümesi bekleniyor. Büyüme oranımızın İngiltere’yi geçmesi bu alandaki yatırımlara yönelmemizde bizleri teşvik ediyor.

Türkiye’ye gelecek yeni yatırımlar ve üretim artışına bağlı olarak sektörün büyümesi, başta Avrupa olmak üzere dış talep koşullarına göre gelişirken, iç pazarın yapısı da sektörün geleceğinde önemli bir rol oynuyor. Otomotiv endüstrinin gelecek 5-10 yıl içinde yapacağı yeniliklerin geçtiğimiz 50 yılda ortaya koyduğu ilerlemelerden çok daha büyük boyutta olacağını tahmin ediyor, sürdürülebilir iş modelimiz ve yenilikçi katlanabilir konteyner ve kasa çözümlerimizle otomotiv sektöründeki büyümeyi destekliyoruz."