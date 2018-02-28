Cezayir sanayiye yönelik yatırımlar bekliyor

NOVAKŞOT (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Batı Afrika ziyaretine katılan iş adamları, Cezayir'deki iş forumuna yoğun katılıma dikkati çekti, ülkenin sunduğu yeni yatırım olanaklarına vurgu yaptı.

Türk iş adamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Batı Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir'de gerçekleştirdikleri temasları AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve DEİK Başkan Yardımcısı Mehmet Büyükekşi, Cezayir ile ticarette Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiğini vurgulayarak, "Cezayir ile Türkiye arasındaki ilişkiler genelde iyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetine çok yoğun ilgi vardı. Rönesans Holding tarafından yaklaşık bir milyar dolarlık sözleşme imzalandı. Türkiye’nin ham madde ihtiyacının giderilmesi bakımından çok önemli bir yatırım." diye konuştu.

Cezayir ile uzun süredir konuşulan serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını çok istediklerini ifade eden Büyükekşi, ancak bu konuda yeteri kadar ışık görmediklerini kaydetti.

Türk firmalarına yatırım daveti

Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki gerileme sonrası Cezayir ekonomisinde ve ülkenin döviz rezervlerinde bir miktar düşüş gözlendiğini dile getiren Büyükekşi, "O yüzden de bazı ürünlerin ithalatına yasak getirildi. Bu sadece Türk ürünlerine yönelik yasak değildi. Bütün ülkelere aynı uygulamayı yaptılar. Bunun gelecekte Cezayir’in diğer ülkelerle yaptığı ticarette bir daralma getirmesi bekleniyor. Türk firmalarını daha çok yatırıma davet ediyorlar. Tosyalı Holding, Hayat Kimya ve Toprak Grubu'nun ülkede yaptığı yaklaşık 3 milyar dolarlık bir yatırım var ve çok önemli bir rakam. Ekonomide yaşanan sıkıntıların son bulması için özellikle Türkiye’den sanayiye yönelik yatırımların artması bekleniyor. Belki yatırımı öne çıkarıp, yatırım mallarını Türkiye’den satın almak söz konusu olabilir.” ifadelerini kullandı.

“İlk defa bu kadar yüksek katılımlı iş forumu gördüm”

MM Marine Turkey Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akyol da Türkiye ile Cezayir arasında kültürel ve coğrafi yakınlık olduğunu hatırlatarak, ülkenin Türk yatırımları için çok yüksek potansiyel taşıdığını söyledi.

Türkiye’nin sahip olduğu bilgi gücünü Cezayir’e aktararak, enerji, gaz, petrokimya, makine, tarım ve hayvancılık alanında Türk iş insanlarının yatırım yapabileceklerini vurgulayan Akyol, böylece hem Afrika’da yerinden tedarik sağlanacağı gibi hem de Türkiye’nin ihracat pazarının genişleyeceğini belirtti.

İş forumuna Cezayir iş insanlarının katılımının yüksek olduğunu anlatan Akyol, “30 yıldır Cezayir ile iş yapıyorum. İlk defa bu kadar yüksek katılımlı bir iş forumu gördüm. Bunu sahaya taşıyıp, iş birliğini artırmalıyız. Türkiye’den daha çok iş insanını Afrika’da görmemiz Türkiye açısından iyi olacaktır. Burası gelişmekte olan ve Afrika kıtasına giriş kapısı olan büyük bir potansiyel taşıyan bir pazar.” diye konuştu.

"Türkiye için güzel bir iş kapısı"

Firması sağlık turizm alanında faaliyet gösteren Köksal Köse ise Cezayir’in Türkiye’nin 30 yıl öncesine benzediğini belirterek, "30 yıldır bu tecrübeyi yaşamış Türk iş insanlarının, Cezayir’de ne yapacaklarını, nerelerde hangi işi kuracaklarını bildiklerini zannediyorum. Bu 30 yıl sonrasını şimdiden öngörüsüdür. Türkiye’nin inşaat sektöründe yetişmiş tecrübeli iş adamlarının Cezayir’i yeni yapı teknikleriyle imar edebileceğini gözlemledim. Türkiye için güzel bir iş kapısı." görüşüne yer verdi.

"Mal tedariki anlamında çok ciddi manada açık var"

Alpha Group Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şefik Yön ise 16 yıldır Cezayir’le iş yaptığını anlatarak, ülkenin sanayileşmeye doğru çok ciddi bir değişim içinde olduğunu kaydetti. Yön, "Cezayir devleti sanayi üretimini teşvik ederek ithalatı kısıtlıyor. En son iki ay önce 800 kalem ithalat ürününü yasakladı. Şu anda mal tedariki anlamında çok ciddi manada açık var. İmalat anlamında özellikle hızlı tüketim ürünlerinde kendine güvenen varsa, yurt dışında da iş yapmak istiyorsa, yapacağı iş kendine Cezayirli bir ortak bulmak." ifadelerini kullandıdiye konuştu.

Öte yandan iş adamları, Erdoğan'ın ziyaretinin ikinci durağı Moritanya'nın başkenti Novakşot'a geldi.