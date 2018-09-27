"Cephe Tasarımında Yeni Teknolojiler" paneli yapıldı

İSTANBUL (AA) - Şişecam Düzcam, Tremco illbruck ve Reynaers işbirliğiyle gerçekleştirilen "Cephe Tasarımında Yeni Teknolojiler" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Şişecam Düzcam, yapı sızdırmazlık malzemesi üreticisi Tremco illbruck ve cephe sistem firması Reynaers işbirliğiyle "Cephe Tasarımında Yeni Teknolojiler" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Beşiktaş Deniz Müzesi'nde gerçekleşen etkinliğe mimar, cephe danışmanı ve cephe firmalarından sektör profesyonelleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Şişecam Düzcam'ın yeni ürünlerinin, mobil uygulamalarının anlatıldığı organizasyonda doğru cam seçiminin önemine de değinildi. İki oturumda gerçekleşen panelin birinci oturumunda "Cephede Dijitalleşme", ikinci oturumunda ise "Tasarımda Dijitalleşme" konularının ele alındığı etkinlik Yapı Medya İletişim organizasyonuyla gerçekleşti.

"Cephede Dijitalleşme" başlıklı panelde, Tabanlıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı Murat Tabanlıoğlu ile Werner Sobek İstanbul Genel Müdürü Yetkin Bentürk, AKM projesinin cephesi ve detaylarını paylaştı. "Tasarımda Dijitalleşme" başlıklı ikinci panelde ise, TasarımATLAS / GarageATLAS Kurucu Ortağı Ahmet Burçin Gürbüz, dijital mimari tasarım ve VR çalışmalarını, Salon Architects Kurucusu Alper Derinboğaz, yeni medya teknolojileri ile dijital üretimi birleştiren mekan projelerini aktarırken, GMW MİMARLIK Ortağı Dicle Demircioğlu, BIM ve dijital tasarım teknolojileri hakkında paylaşımda bulundu.

Etkinlikte ayrıca Tremco firması Türkiye'de BIM kullanımı, illbruck markası için tasarlanan BIM tool ve kullanımı Reynaers'ın Uluslararası VR projeleri ele alındı.



