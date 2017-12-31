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Cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde ÖİV 53 lira olacak

- Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2018 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi ÖİV tutarı 53 lira olarak uygulanacak

31 Aralık 2017 Pazar 11:34
Cep telefonu aboneliğinin ilk tesisinde ÖİV 53 lira olacak
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ANKARA (AA) - Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2018 yılı için alınması gereken maktu özel iletişim vergisi (ÖİV) tutarı 53 lira olarak belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 2018 yılı için alınması gereken maktu ÖİV tutarı yarından (1 Ocak 2018) itibaren 53 lira olarak uygulanacak.

Öte yandan FATİH Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına verilecek elektronik haberleşme hizmetlerine ÖİV istisnası getirildi.

Anahtar Kelimeler:
Gelir İdaresi BaşkanlığıMobil Telefon AboneliğiÖzel İletişim Vergisi
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