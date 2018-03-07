İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, dijital teknolojilerin tasarım odaklı düşünme sürecini teşvik ettiğini bildirdi.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı CEO Club çatısı altında düzenlenen Tasarım ve İnovasyon Zirvesi, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.



Zirvenin açılışında konuşan Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, dijital teknolojilerin gelişmesiyle dünyada insanların birbirine daha bağlı hale geldiğini belirterek, bunun şirketlere yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı.



Dijital teknolojilerin, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve pozitif deneyim sağlamak için temel araç haline geldiğini belirten Deegan, bugün büyük veri, yapay zeka ve nesnelerin İnterneti (IoT) gibi dijital teknolojilerin, tasarım odaklı düşünme sürecini teşvik ettiğini bildirdi.



Deegan, "IoT teknolojisi günlük aktiviteleri analiz ederek, şirketler için muazzam miktarda bir müşteri öngörüsü sağlamayı mümkün kılıyor. Bu yönüyle IoT, her endüstride var olan işletmelerin operasyonlarını dönüştürecek, devrim niteliğinde bir teknoloji. IoT pazarının 2020 yılına kadar 50 milyar dolardan fazla olacağını da göz önünde bulundurursak, Endüstri 4.0’ı yakalamak için işletmelerin yeni nesil teknolojilere adapte olması ve dijitalleşme süreçlerini tamamlamaları her zamankinden daha büyük önem taşıyor." diye konuştu.



Vodafone'un en son dijital teknolojileri Türkiye'de insanların, işletmelerin ve ekonominin yararı için sunduklarını dile getiren Deegan, dijitalleşmiş şirketlerin sayısının artmasının Türkiye ekonomisinin potansiyelini güçlendireceğini aktardı.



Deegan, "Yarına Hazırım Platformumuz çatısı altında sunduğumuz, işletmelerin verimliliğini artıran yenilikçi çözümlerimizle onları yarının ve iş yapmanın değişen dünyasına hazırlıyoruz. Müşterilerimizin dijital iş ortağı olarak, teknolojinin yenilikçi yollarını kullanarak, iş yapış şekillerini dönüştürmelerini desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.







- "Tüm şirketler birer yazılım şirketine dönüşmek durumunda"





Arçelik İnovasyon Direktörü Erkan Duysal da global rekabetin ve sürdürülebilir büyüme arayışının, Ar-Ge yatırımlarının önemini arttırdığını vurguladı.



İnovasyon ve yeni fikirlerin, ekonomilerin ve şirketlerin geleceğini etkilediğine dikkati çeken Duysal, "Dijital teknolojiler, yeni ürünleri, servisleri, iş modeli ve süreçlerini değiştirerek inovasyon stratejilerine şekil veriyor. Rekabetçi avantaj artık ürünlerden değil, ürünler üzerine inşa edilen katma değerli servislerden geliyor. Tüm şirketler, faaliyet alanları ne olursa olsun birer yazılım şirketine dönüşmek durumundalar, ürünlerinden ve operasyonlarından yaratılan veriyi işleyebilecek yetkinlik seviyesine ulaşmak zorundalar." diye konuştu.



Duysal, Apple, Amazon ve Google gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin yeni sektörlere, geleneksel iş kolları ve pazarlara girdiği anımsatarak, perakende sektöründeki tüm şirketlerin yıkıcı inovasyona hazırlıklı olması gerektiğine dikkati çekti.



Bu yıl da inovasyon merkezi kurma çalışmalarına devam edeceklerini aktaran Duysal, Romanya ve İsrail'de birer inovasyon merkezi açmayı planladıklarını kaydetti.







- "Küresel gelişmeleri doğru okumalıyız"





TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız, yüksek teknoloji ürünlerinin ve imalat sanayisinin toplam üretim içindeki payının artırmalısı gerektiğini belirterek, "Bu çerçevede yapmamız gereken bir şey var. Bunu yapmak için de küresel gelişmeleri doğru okumamız gerekir." diye konuştu.



Altunyıldız, bilgiye yapılan yatırımın en karlı yatırım olduğunu belirterek, "1980'li yıllarda Standard & Poor's 500 Endeksi'ndeki şirketlerin yüzde 80'i fiziki değerlerdi. Makine, üretim alanları, arsa, bina gibi... Şimdi bu tersine döndü, yüzde 80'i soyut değerler. Markası, patenti, tasarımı, üretim modelleri gibi... O zaman bir şeyler çok değişti. Ya değişeceğiz ya da bu hayatta ayakta kalamayacağız." yorumunu yaptı.





- "İnovasyona en çok bütçeyi sağlık ve medikal sektörleri ayırıyor"







Zirve kapsamında düzenlenen "İnovasyonla ve Tasarımla Büyüyenler" başlıklı panelde konuşan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, şirketlerin çalışanlarıyla da farkındalık yaratması gerektiğini vurgulayarak, şirketlerinde çalışanların sundukları fikirlerin hayata geçmesi halinde, bu üründen doğan karın yüzde 1,5'ini 5 yıl boyunca çalışanlarıyla paylaştıklarını söyledi.



Sağlık ve medikal sektörünün inovasyona en çok bütçe ayıran sektörler olduğunu bildiren Kolbaşı, bu sektördeki gelişmeleri ilgiyle takip ettiklerini dile getirdi.



Kolbaşı, inovasyonun elektrikli ev aletlerini de dönüştürdüğünü belirterek, bu yönde ABD'deki bir şirketin kablosuz elektrik süpürgesi ürettiğini, kablolu elektrik süpürgesi üretimini durduğunu aktardı.







- "Doğru ihtiyaç noktasını belirleyebilmek çok önemli"



Yıldız Holding Başkan Yardımcısı Ali Ülker ise "İnovasyona Liderlik" başlıklı konuşmasında, Ar-Ge’deki en önemli hususun tüketiciyi iyi anlayabilmek olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de geliştirdikleri ürünleri yurt dışına ihraç ettiklerini bildirdi.

Ürünlerini satarken ülkelerin alım gücü ve düzenlemelerini göz önünde bulundurduklarını belirten Ülker, "Ar-Ge’deki esneklik bizim için önem arz ediyor." dedi.

Ülker, inovasyonun birçok türü olduğunu bildirerek, gıda sektöründe teknolojiyi daha çok araştırmada kullandıklarını, ürünlerini basit bir tasarımla geliştirdiklerini ifade etti.

Tüketici akımlarını da takip ettiklerini bildiren Ülker, ürünlerini geliştirirken bu akımlara dikkat ettiklerini ifade etti.

Ülker, "Tüketiciye ulaşabilmek için doğru ihtiyaç noktasını belirleyebilmek çok önemli." ifadesini kullandı.

Geleceğin ürünlerini geliştirirken üreticiler arasında iletişimin güçlü olması gerektiğine dikkati çeken Ülker, sanal gözlük kullanarak bir ürünü 3 boyutlu dizayn edilebildiklerini aktardı.









