Cenevre Otomobil Fuarı'nda Citroen'den iki yeni model

İSTANBUL (AA) - Citroen, Cenevre Otomobil Fuarı'nda, Yeni Berlingo'nun dünya prömiyerini ve kompakt hatchback bir otomobil olarak lanse edilen Yeni C4 Cactus'ün global tanıtımını gerçekleştirecek.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, fuarda tanıtılacak bir diğer önemli gelişme ise EAT8 tam otomatik şanzımana kavuşan C4 SpaceTourer modeli olacak. Standın diğer dikkati çeken modelleri ise Autobest ödüllü C3 Aircross ile özel seriler 4x4 Spacetourer RipCurl ve C3 ELLE Edition.





8 -18 Mart'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda Citroen, Yeni Berlingo'nun dünya prömiyerini ve kompakt hatchback bir otomobil olarak lanse edilen Yeni C4 Cactus'ün global tanıtımını yapacak.



Citroen C4 Cactus, yenilenen tasarımı ve konfor anlamında çığır açacak Yeni Progressive Hydraulic Cushions™ süspansiyon sistemiyle 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren yollara çıkıyor.









Citroen'in yeni kompakt hatchback otomobili C4 Cactus, 31 farklı gövde kombinasyonu, 5 farklı iç mekan teması, yeni multimedya özellikleri, geliştirilmiş güvenlik donanımları ile birlikte, benzinli ve dizel motorlarında yer alan EAT6 tam otomatik şanzıman opsiyonuyla öne çıkıyor.









Citroen'in geliştirdiği Yeni Progressive Hydraulic Cushions™ süspansiyon sistemi konfor sağlıyor.





Citroen'in çığır açan ekstra darbe sönümleme özelliğine sahip Yeni Progressive Hydraulic Cushions™ süspansiyon sistemi klasik süspansiyon sistemlerinden, iki yönden (birisi geri tepme diğeri de sıkıştırma için) destek sağlayan iki hidrolik baskı yatağı ilave edilmesiyle farklılaşıyor.

Progressive Hydraulic Cushions™ süspansiyon sisteminin yanı sıra kullanılan Advanced Comfort® Koltukları sayesinde C4 Cactus, markanın ruhunu birebir yansıtan, eşsiz bir sürüş konforu sağlıyor.





1996 yılında "Leisure Activity Vehicle" (LAV) segmentinin oluşmasına öncülük eden Citroen, bu segmentin güçlü oyuncusu, 1,7 milyonun üzerinde satış rakamına sahip Berlingo'yu yeniledi.





Yeni Berlingo tarihinde ilk kez iki gövde boyutuna sahip oluyor. Standart M versiyonunun dışında 35 cm uzatılmış XL versiyona da sahip olan Yeni Berlingo'nun 5 ve 7 yolcu taşıma kapasitesine sahip iki versiyonu bulunuyor.

Yeni Citroen Berlingo, 19 adet sürüş destek sistemi ve manevra yardımı özelliğine sahip. Araç, sürücünün dikkatinin dağıldığı durumlarda müdahale ediyor ve kaza risklerinin önüne geçerek ileri seviyede güvenlik sağlıyor. Üçüncü nesliyle Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan Yeni Citroen Berlingo'da ilk kez yüksek sürüş keyfi sağlayan EAT8 tam otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor.