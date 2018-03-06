İSTANBUL (AA) - Tofaş'ın ürün geliştirme sürecine liderlik ederek, 1 milyar doları aşan yatırımla hayata geçirdiği, Avrupa pazarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea model ailesinin en sportif üyesi Tipo S-Design Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı.

Fiat'dan yapılan açıklamaya göre, Egea/Tipo'nun Avrupa pazarları için özel tasarlanan en sportif model versiyonu Tipo S-Design, hatchback karoseri üzerinde öne çıkan özel rengi, tasarımındaki sportif detayları ve dinamik yapısıyla fuarın dikkati çeken otomobil modelleri arasındaki yerini aldı.

Fiat, geçen yıl EMEA satışlarını yüzde 5 artırdı.Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilerek Avrupa pazarlarına ihraç edilecek olan Fiat Tipo S Design iç ve dış tasarımında fark yaratan sportif ögelerle modern ve dinamik bir karakter ortaya koyuyor.

Fiat Tipo S Design'in iç mekanında vites topuzundan direksiyon simidine, koltuklarından gösterge ekranına kadar spor detaylar ön plana çıkıyor. Fiat Tipo S Design'ın dış tarafında ise özel tasarım farlar, ön tampondan arkaya kadar uzanan dinamik tasarım detayları ve sportif jantları ilk bakışta dikkati çeken özellikler arasında.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, Fiat Egea model ailesinin 2015 yılından bu yana Türkiye'nin de dahil olduğu EMEA bölgesinde 287 bin adet satıldığını belirtti.

Eroldu, "2017 yılında İtalya'da en çok satan üç otomobilden biri olan Egea, aynı süre zarfında Türkiye’deki satış liderliğini de korudu. 2017 yılında EMEA Bölgesi’nde 180 bin adet satış rakamıyla bir kez daha başarısını taçlandıran kompakt sınıf oyuncusu Egea, Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Fabrikamızda üreterek Avrupa’ya ihracatını gerçekleştirdiğimiz hatchback karoseri üzerindeki Tipo S Design ise, genç ve dinamik tasarımı ile öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.





- Hyundai'nin SUV modelleri





Hyundai, Cenevre Otomobil Fuarı'nda, Kona Electric, Nexo ve Santa Fe gibi SUV modelleriyle öne çıktı. Marka, aynı zamanda "Le Fil Rouge" isimli konsept otomobiliyle de farklı bir segment ve yeni tasarımları hakkında ipuçları verdi.

HDC-01 kodlu yeni konsept, markanın "duygusal sportiflik temasıyla geliştirildi. Le Fil Rouge'daki tasarım ve özel çizgiler, sedanlardan SUV’lara kadar gelecekteki birçok Hyundai modelinde kullanılacak.

Hyundai Tasarım Merkezi Başkan Yardımcısı Luc Donckerwolke, hazırladıkları yeni konsept hakkında, "Le Fil Rouge, Hyundai'nin tasarım DNA'sının ve 1974'te Hyundai Coupe Concept ile başlayan marka tarihinin yeniden yorumlanmasıdır. Araçlarımızdaki ayırt edici ve sportif karakter sunma özelliği, 44 yıllık tarihimize dayanıyor. Bu yeni konsept ile birlikte Hyundai tasarımları adına yepyeni bir dönemi başlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hyundai, sponsoru olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası için özel olarak hazırladığı i10, i20, i30 ve Tucson Special Edition Go versiyonlarını da otomobilseverlerin beğenisine sundu.





- Alpine üç yeni versiyonu ile fuarda





Alpine ise A110 Premiere Edition'ın tanıtımının ardından, spor otomobilinin üç yeni versiyonunu Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

A110 Pure ve A110 Legende ile üretim serisini genişleten Alpine, Signatech tarafından geliştirilen A110 GT4 yarış otomobili ile yarış dünyasında Alpine adına yeni bir sayfa açıyor.

A110 Pure ve A110 Legende versiyonları, üretimi bin 955 adetle sınırlı olan ve satışa sunulduktan 5 gün sonra tamamı satılan A110 Premiere Edition ile aynı teknik özellikleri paylaşıyor.

A110 Cup ile birlikte A110'un ikinci yarış otomobili versiyonu olan ve az sayıda üretilen A110 GT4 modeli, 2019 sezonu öncesinde seri üretime geçmeden, 2018'in ikinci yarısı boyunca Avrupa'da yarışacak.





- Subaru VIZIV Tourer Concept





Subaru Corporation Cenevre Otomobil Fuarı'nda Subaru VIZIV Tourer Concept'in dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Markanın gelecek vizyonuna işaret eden Subaru VIZIV Concept serisinin "Sport Tourer" modeli, simetrik sürekli dört çeker sistemi ve boxer motorunun yanı sıra Subaru'nun uzun yıllardır geliştirdiği güvenlik, çok yönlülük ve performansa ek olarak gelecek teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

Gelecekte sürüş destek teknolojilerinin daha yaygın olarak kullanılacağını öngören Subaru, yeni nesil önleyici güvenlik sistemi EyeSight'ı diğer gelişmiş sürüş destek sistemleriyle birleştirerek VIZIV Tourer Concept'e yerleştirdi.

Bu yeni teknolojiler sürücünün yorulmadan uzun yol gidebilmesine ve aktif yaşam tarzından maksimum keyif alınmasına yardımcı oluyor.





- Ferrari 488 Pista 2019'da Türkiye'de





Cenevre Otomobil Fuarı'nda Ferrari 488 Pista modeli de sergilendi. 720 HP güce sahip 3,9 litrelik çift turbo beslemeli motorla donatılan, 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia ve 458 Speciale'deki V8 geleneğinin yeni temsilcisi olan Ferrari 488 Pista, Türkiye yollarında 2019 yılında boy göstermeye başlayacak.

Fer Mas Genel Müdürü Sinan Saip Bel, fuarda yaptığı konuşmada, Ferrari tarihindeki en özel modellerden biri olan 720 HP gücündeki 488 Pista'nın Türkiye için ayrılan kotasının 7 adet olduğunu belirtti.

Sinan Bel, şunları kaydetti:

"Bu çok özel otomobili, daha önce 488 GTB/Spider ile beraber V8 motora sahip başka bir Ferrari modelini satın almış, Ferrari Challenge yarışlarına katılmış ve bir ya da daha fazla Versione Speciale Serisi modele sahip olmuş müşterilerimiz, önümüzdeki yıl koleksiyonlarına dahil edebilecek. Ayrıca geçmişte Ferrari Corso Pilota ile Ferrari Challenge organizasyonlarına katılmış olan kullanıcıların otomobilleri, kendi istekleri doğrultusunda Ferrari tarafından özel donanımlarla üretilecek."





- Türk otomobil dönüşüm firması da fuarda





Otomobil dönüşüm sektöründeki tek Türk firması olarak Cenevre Otomobil Fuarı'na katılan DizaynVip, yaklaşık 1,5 milyar liralık, 3 adet, sahibiyle konuşan "DV-Diamond" versiyonunu ziyaretçilerin beğenisine sundu.

DizaynVip Yönetim Kurulu Başkanı Erbakan Malkoç, dünyanın ilk konuşan otomobilinden sonra yapay zekayı ve sanal gerçekliği çalışmalarına eklediklerini belirterek, "Geçen sene ilk defa Türkiye'den tek otomotiv dönüşüm firması olarak 200 metrekarelik bir stantla fuarda yer aldım. Standımıza hem sektörün hem de sanat, spor ve iş dünyasından birçok ünlü isim uğradı. Bu sene de aynı stantta yer alabilmekten büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Malkoç, geçen yıl, fuarda 500'ün üzerinde ön sipariş aldıkları bilgisini vererek, "5 kez üst üste MotoGP dünya şampiyonu olan Jorge Lorenzo dahi bizim araçlarımızdan satın alabilmek için standımıza geldi. Bu yıl da binin üzerinde ön sipariş almayı öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.