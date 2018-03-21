Casper'dan önde çift kameralı cep telefonu

İSTANBUL (AA) - Casper, önde çift, arkada tek kamerası bulunan VIA A2 modelini duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, önde 20 ve 8 Megapiksel olmak üzere iki, arkada ise 16 Megapiksel olmak üzere bir kamerası bulunan yeni model, 5.7 inçlik devasa ekranı, metal gövde tasarımı ve güçlü işlemcisiyle öne çıkıyor.

Casper VIA A2, metal ve sağlam bir gövde ile şıklık ile teknolojiyi bir araya getirirken, 5.7 inçlik 1440x720 piksellik HD+ IPS ekran ile kullanım zevki sunarak üçlü işlemcisi ve donanım özellikleriyle performans konusunda sorunsuz bir deneyim imkanı sunuyor.





Casper VIA A2, 8.3 mm inceliğinde ve 20+8 MP dual ön ve 16 MP arka kamerasına sahip. 5 parça lens ve 9 farklı kamera modu ile stüdyoları cebe taşıyan VIA A2 cep telefonu, 8 Çekirdek işlemcisi ile aralıksız performans sağlıyor.





HD+ IPS ekran teknolojisine sahip 2.5d kavisli ekranı sayesinde kullanım rahatlığı sağlayan Casper, yüzde 76 ekran gövde oranı ve rahat ve 1440*720p ekran çözünürlüğüyle kolay kullanım sağlarken 5.7 HD+ Full LCD ekranı ile fotoğraf ve videoları en iyi şekilde görüntülüyor.

Selfie tutkunlarını da unutmayan Casper, VIA A2 modelinde selfie ışığı, 120 derece ile geniş selfie özelliği ve F2.0 diyafram aralığı sayesinde en güzel anlara tanıklık ediyor.





Dual pencere özelliğiyle aynı anda farklı uygulamaları açma imkanı sunan Casper VIA A2, arka parmak izi okuyucusu ve 0.3 saniyede hızlı algılama özelliği sayesinde ıslak elle kullanımda dahi parmak izini algılayabiliyor.