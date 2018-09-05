CarrefourSA’dan

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, 3 Ekim’e kadar marketlerinden ya da carrefoursa.com adresinden yapılacak her 40 lira ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 lirasını UNICEF’in "Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme" çalışmalarına aktaracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, okul alışverişinin güvenilir, kaliteli ve en uygun fiyatlı adresi olarak 2015 yılından bu yana işbirliği gerçekleştirdiği UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin yürüttüğü "Bu Yük, Çocuklara Büyük" kampanyasına destek vererek tarımda mevsimlik çocuk işçiliğinin önlenmesine katkı sağlıyor.

"Bu Yük, Çocuklara Büyük" kampanyası ile CarrefourSA, 3 Ekim’e kadar marketlerinden ya da carrefoursa.com adresinden yapılacak her 40 lira ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 lirasını UNICEF’in "Tarımda Çocuk İşçiliğini Önleme" çalışmalarına aktaracak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, 2015 yılından bu yana UNICEF'le iş birliği içinde olduklarının vurgulayarak, tarım sektöründe mevsimsel işçiliğin, yüz binlerce aile için büyük bir geçim kaynağı anlamına gelirken iç piyasadaki ekonomik hareketlilik adına önemli bir faktör olarak karşılarına çıktığını kaydetti.

Burada asıl konunun Türkiye'nin geleceği çocukların eğitiminden oyununa, sağlığından ideal yaşam kalitesine kadar temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi olduğunu belirten Kartallıoğlu, "CarrefourSA olarak hem kendi adımıza verdiğimiz destekle hem de düzenlediğimiz kampanyalar doğrultusunda tüketicilerimizin de desteğiyle çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdür Vekili İnci Haseki de, başta tarım olmak üzere çocuk işçiliğinin önüne geçmek için bütünsel bir yaklaşımla çalıştıklarının altını çizerek, "Türkiye çocuk işçiliğinin azaltılmasında 1990’ların başından bu yana büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Ne var ki, mevsimlik tarımda çocuk işçiliği ülkemizde halen devam etmektedir. UNICEF, kamu ortakları, yerel yönetimler ve sivil toplum ortaklarıyla iş birliği içinde çocuk koruma mekanizmalarının güçlendirilmesini, ailelerin, kamu görevlilerinin, özel sektör ve işveren örgütlerinin çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak için çalışıyor. Mevsimlik işçi aileleri için tarlalarda çocukların psiko-sosyal destek alabileceği, oyun oynayabileceği Çocuk Dostu Alanlar oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

CarrefourSA, yaşları gereği eğitim, sağlık, uygun standartlarda yaşama ve oyun oynama gibi temel ihtiyaçları karşılanamayan çocuklara UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile 2015 yılından bu yana devam eden işbirliği çerçevesinde destek veriyor.

