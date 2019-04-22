CardFinans TarımKart sahiplerine Opet&Sunpet istasyonlarında ödeme kolaylığı

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank ve Opet arasındaki iş birliği kapsamında CardFinans TarımKart sahibi çiftçiler, anlaşmalı tüm Opet&Sunpet istasyonlarından 6 ay faizsiz dönem ve hasatta ödeme avantajından yararlanabilecek.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, global gücü ve yaygın şube ağıyla müşterilerine hizmet veren QNB Finansbank, CardFinans TarımKart ile çiftçilerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye, hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Banka, çiftçilerin akaryakıt ihtiyaçlarına yönelik olarak Opet ve Sunpet ile yaptığı iş birliğiyle anlaşmalı kurum ağını genişletiyor.

QNB Finansbank ve Opet arasındaki iş birliği kapsamında CardFinans TarımKart sahibi çiftçiler, 15 Nisan 2019 itibarıyla anlaşmalı tüm Opet&Sunpet istasyonlarından 6 ay faizsiz dönem ve hasatta ödeme avantajından yararlanabilecek.



2018'in son çeyreğinde CardFinans TarımKart’ı hizmete sunan QNB Finansbank, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmayı amaçlıyor. Çiftçiler, CardFinans TarımKart’larıyla anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerinde 6 aya kadar faizsiz dönem avantajından yararlanarak ödemelerini hasat tarihine kadar erteleyebiliyor.



CardFinans TarımKart sahibi çiftçiler, 7/24 tüm QNB Finansbank ATM’lerinden 2 yıla varan vadeler ile taksitli kredi kullanabilirken, ihtiyaç duydukları her an ATM’den kredili mevduat hesaplarına ulaşarak nakit çekim işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, aylık düzenli geliri olmayan çiftçiler SGK & Bağ-Kur prim ödemeleri için CardFinans TarımKart ile otomatik ödeme talimatı verebiliyor, aylık prim borçlarını yılda bir defa hasat tarihinde ödeyebiliyor.





- "Tarım ve hayvancılık sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar, çiftçilere son 3 yıl içerisinde 6 milyar liranın üzerinde finansman sağladıklarını belirterek, "Sadece bu yıl, nisan ayında olmamıza rağmen 600 milyon lira yeni finansman sağladık." ifadesini kullandı.

QNB Finansbank olarak en büyük hedeflerinin, çiftçilerin üretim yaparken yanlarında olarak onların sorunlarını çözmek olduğunu belirten Çağlar, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Opet ve Sunpet ile yaptığımız iş birliğini çok önemli görüyoruz. Yaygınlaşan şube ağımız ve artan iş birlikleri ile daha fazla çiftçimize ulaşarak sektöre sağladığımız finansman desteğini her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. CardFinans TarımKart’ın yanı sıra çiftçilerimizin finansman ihtiyaçlarını, hasat zamanlarını da dikkate alarak onlara özel ödeme planları ile sunduğumuz kredi imkanları ile karşılıyoruz. Yeni ürünümüz CardFinans TarımKart ve geniş ürün yelpazemizle birlikte QNB Finansbank olarak 2019 yılında da üretimin devamlılığı için tarım ve hayvancılık sektörünün yanında olmaya devam edeceğiz."



