Çanakkale şehitleri Anadolu OSB'nin etkinliğiyle anıldı

ANKARA (AA) - Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (Anadolu OSB), Çanakkale Şehitleri Anma programı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Anadolu OSB'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik programı çerçevesinde Ankara Doğa ve Bisiklet Sporları Derneğinin katılımıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Daha sonra Yazar Sema Güneri, Anadolu OSB Konferans Salonu'nda, Çanakkale konulu sunum yaptı.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, etkinlikteki konuşmasında, "Çanakkale Savaşları Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür. Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Çanakkale'de şehit olan bin 764 Ankaralı askerin anısına yaptıkları anıtın karşısına aynı sayıda badem ağacı diktiklerini belirten Tuncay, buradan elde ettikleri gelirle teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilere burs verdiklerini kaydetti.

Etkinliğe CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş da katıldı.