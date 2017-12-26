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Can Holding akaryakıtta depolama kapasitesini artıracak

ANKARA (AA) - Can Holding bünyesindeki Energy Petrol, Marmara Ereğlisi'nde 100 bin ton kapasiteli yeni depolama alanı inşa edecek.Şirketten yapılan açıklamada, Can Holding'in yerli üretim stratejisi ve hedefiyle yoluna devam ettiği, bu kapsamda...

26 Aralık 2017 Salı 10:06
Can Holding akaryakıtta depolama kapasitesini artıracak
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ANKARA (AA) - Can Holding bünyesindeki Energy Petrol, Marmara Ereğlisi'nde 100 bin ton kapasiteli yeni depolama alanı inşa edecek.

Şirketten yapılan açıklamada, Can Holding'in yerli üretim stratejisi ve hedefiyle yoluna devam ettiği, bu kapsamda Marmara Ereğlisi’nde 15 bin ton sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), 85 bin ton akaryakıt olmak üzere, toplamda 100 bin tonluk yeni depolama platformu kuracağı bildirildi.

Platformun LPG ve akaryakıt gemilerini aynı anda boşaltabilecek donanıma sahip olduğu belirtilen açıklamada, 4 boru hattının yer alacağı tesis sayesinde transit gemilere de yükleme yapılabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, depo sayesinde Karadeniz’den gelecek akaryakıtın burada depolanıp Avrupa’ya sevkiyatının yapılabileceği belirtilerek, bununla birlikte Mersin ve Kırıkkale’nin ardından yeni yatırımlarıyla şirketin depolama kapasitesinin 200 bin tona çıkarılacağı kaydedildi.

Söz konusu yatırımların toplam maliyeti yaklaşık 53 milyon lirayı bulacak.

Energy Petrol, Mersin, Kırıkkale ve İzmir de bulunan 3 adet depolama tesisi ile akaryakıt ürünleri ve madeni yağ dağıtım, depolama ve pazarlama konusunda faaliyet gösteriyor.



Anahtar Kelimeler:
Can HoldingMarmara Ereğlisi
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