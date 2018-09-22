Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğünden 4 milyon lira gelir

ANKARA (AA) - Ankara Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğü, orman işletmesinin depolarında bulunan orman emvalleri için ihale yaptı.

Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ihalede 4,1 milyon liralık satış gerçekleştirdiği ve toplamda 9 bin 232 metreküp orman emvalinin satışı yapılarak, ülke ekonomisine kazandırıldığı ifade edildi.

Çamlıdere Orman İşletme Müdürlüğünde son iki ay içinde üç açık arttırmalı orman emvali ihalesi gerçekleştirildiği ve bu ihalelerde toplam 9 bin 232 metreküp orman emvalinin satışının gerçekleştiği kaydedildi.