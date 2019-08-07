Çakırözer'den yabancı yatırımcılara Eskişehir çağrısı

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Eskişehir'in geleceği üretimde. Eskişehir'e daha fazla yatırımcı lazım, daha fazla üretmemiz lazım. Gelin, yatırımlarınızı Eskişehir'e yapın." ifadelerini kullandı.

Çakırözer'in iletişim ofisinden yapılan yazılıda, Eskişehir'de kurululi Knauf Fabrikası'nı ziyaret eden Milletvekili Çakırözer, yabancı yatırımcılara Eskişehir'e daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Fabrika yöneticileri ve işçilerle öğle yemek yiyen Çakırözer, Eskişehir'in geleceğinin üretimde olduğunu belirterek, "Eskişehir'e daha fazla yatırımcı, daha fazla fabrika lazım. Gelin, yatırımlarınızı Eskişehir'e yapın. Sizlerin ülkemizin ve şehrimizin ihracatına ve ekonomimizin büyümesine yaptığınız katkılar çok büyük. Alın terinizle kazandığınız bu başarılarınızla gurur duymalısınız." ifadelerine yer verdi.



Çakırözer, sendikalı olmanın önemine de dikkati çekerek, "Sendika emekçilerimizin güvencesidir, haktır. Keşke hem Eskişehir'imizde hem de tüm Türkiye'de tüm işçiler sendikalı olsa. Alın teri ile çalışan işçinin, emekçinin sosyal güvencesi sendikalardır." değerlendirmesini yaptı.

