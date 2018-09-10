Büyüme rakamları açıklandı

ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,2 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri, 2018'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,5 azaldı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,3, inşaat sektörünün yüzde 0,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 8 yükseliş gösterdi.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 5,2 olmuştu.

Türkiye ekonomisi 7 çeyrek üst üste büyüme kaydetti

Buna göre, Türkiye ekonomisi 2016 yılında darbe girişiminin olduğu üçüncü çeyrekteki gerilemesinin ardından 7 çeyrek üst üste büyüme başarısı gösterdi.

Yılın ikinci çeyreğinde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 bin lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri 2018'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,5 azaldı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,3, inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 0,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 8 yükseliş gösterdi.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde 2018'in ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksinde de bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 artış kaydedildi.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 6,3 arttı

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2018'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 3,9 artış gösterdi.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde 2017'nin aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 4,5, ithalatı ise yüzde 0,3 artış gösterdi.

- İş gücü ödemelerinde yüzde 19,4 artış

İş gücü ödemeleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 19,4 yükseldi.

İş gücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 36,5 olurken bu oran 2018'in ikinci çeyreğinde yüzde 36'ya geriledi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46,8'den yüzde 46,1'e düştü.

Muhabir: Göksel Yıldırım, Erdal Çelikel, Deniz Çiçek Palabıyık, Mustafa Çalkaya



