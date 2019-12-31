Son Dakika

Büyük ikramiye dörde bölündü

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Ekonomi 31.12.2019, 20:55
Büyük ikramiye dörde bölündü
banner230

ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

Muhabir: Necati Keleş

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
kapalı
Namaz Vakti 31 Aralık 2019
İmsak 06:23
Güneş 07:52
Öğle 12:49
İkindi 15:15
Akşam 17:36
Yatsı 18:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@