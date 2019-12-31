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Büyük ikramiye dörde bölündü
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Ekonomi 31.12.2019, 20:55
ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.
Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.
Muhabir: Necati Keleş
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