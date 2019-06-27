Bursa'nın önde gelen projelerinin yalıtımda tercihi İzocam

İSTANBUL (AA) - İzocam, Türkiye'nin en önemli projelerine uzmanlığıyla hizmet sunmaya ve yalıtım ürünleri temin etmeyi sürdürüyor.
İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, önemli pek çok projeye yalıtım danışmanlığı hizmeti veren İzocam her ihtiyaca uygun şekilde sunduğu ürün ve çözümleri ile Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi Bursa’nın da iddialı projelerinde çözüm ortağı olarak yer alıyor.
Bursa'da son dönemde yalıtımda İzocam ürünlerini tercih eden projeler Prestij Hayat ve Panula Balat Konut projeleri ile Doruk Hastanesi oldu.
Nilüfer'de yapımı devam eden ve Oytaş İnşaat tarafından gerçekleştirilen bir başka proje ise Doruk Hastanesi oldu. 52 bin 500 metrekarelik bir alana sahip projenin yalıtım malzemeleri arasında bulunan İzocam camyünü boru, İzocam Bursa bayisi Maraton AŞ tarafından temin edildi, uygulamayı ise Teknoterm firması üstlendi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde inşaatı devam eden ve Bakyapı İnşaat Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilen Prestij Hayat Konut Projesi, İzocam ürünlerini tercih eden bir diğer proje oldu. Uludağ manzarası eşliğinde bahçe ve aktivite alanları sunan 62 bin metrekare alana sahip projede, İzocam Bursa bayisi Maraton AŞ tarafından temin edilen ve uygulaması yapılan İzocam endüstriyel bina levhası ürünü kullanıldı.