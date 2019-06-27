Bursa'nın önde gelen projelerinin yalıtımda tercihi İzocam

İSTANBUL (AA) - İzocam, Türkiye'nin en önemli projelerine uzmanlığıyla hizmet sunmaya ve yalıtım ürünleri temin etmeyi sürdürüyor.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, önemli pek çok projeye yalıtım danışmanlığı hizmeti veren İzocam her ihtiyaca uygun şekilde sunduğu ürün ve çözümleri ile Türkiye’nin pek çok ilinde olduğu gibi Bursa’nın da iddialı projelerinde çözüm ortağı olarak yer alıyor.

Bursa'da son dönemde yalıtımda İzocam ürünlerini tercih eden projeler Prestij Hayat ve Panula Balat Konut projeleri ile Doruk Hastanesi oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşaatı devam eden Panula Balat Konut projesi, Detay İnşaat ve Beyçelik Holding İş Ortaklığı tarafından gerçekleştiriliyor. Doğa ile şehri birleştiren ve her ihtiyacı karşılayabilen AVM konsepti ile hayatı buluşturan bir yaşam alanı sunan projenin toplam alanı 32 bin 450 metrekare. Projede 7 bin 500 metrekare teras yalıtımı ve 7 bin 500 metrekare temel yalıtımı olmak üzere toplam 15 bin metrekare alan, İzocam foamboard ürünleri ile yalıtıldı. Projeye ürün temini ve uygulaması ise İzocam Bursa bayisi İzomet İzolasyon AŞ tarafından gerçekleştirildi.

Nilüfer'de yapımı devam eden ve Oytaş İnşaat tarafından gerçekleştirilen bir başka proje ise Doruk Hastanesi oldu. 52 bin 500 metrekarelik bir alana sahip projenin yalıtım malzemeleri arasında bulunan İzocam camyünü boru, İzocam Bursa bayisi Maraton AŞ tarafından temin edildi, uygulamayı ise Teknoterm firması üstlendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde inşaatı devam eden ve Bakyapı İnşaat Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından gerçekleştirilen Prestij Hayat Konut Projesi, İzocam ürünlerini tercih eden bir diğer proje oldu. Uludağ manzarası eşliğinde bahçe ve aktivite alanları sunan 62 bin metrekare alana sahip projede, İzocam Bursa bayisi Maraton AŞ tarafından temin edilen ve uygulaması yapılan İzocam endüstriyel bina levhası ürünü kullanıldı.