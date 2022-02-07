Bugün Dolar, Euro kuru kaç TL? 7 Şubat 2022 Dolar, Euro ne kadar oldu?

ABD Doları

13,5464

13,5520

Euro

15,4880

15,4962

İngiliz Sterlini

18,3361

18,3485

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.56 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 13.5270 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5770 TL seviyesini görürken; kur saat 09:56 itibarıyla 13.5647 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.5820 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5162 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.3571 TL seviyesinde işlem görüyor.