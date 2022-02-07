Bugün Dolar, Euro kuru kaç TL? 7 Şubat 2022 Dolar, Euro ne kadar oldu?
Dolar ve Euro kuru vatandaşların ve yatırımcıların gündeminde. Ekonomi piyasalarındaki hareketlik durulmuyor. Birikim yapmak isteyen vatandaşlar ya da yatırım yapmak isteyen yatırımcılar döviz kurlarındaki yükselişleri ve düşüşleri yakından takip ediyor. 7 Şubat 2022 Dolar ve Euro kuru ne kadar? sorusunun cevabı merak ediliyor. 7 Şubat 2022 Dolar, Euro ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro kuru kaç TL?
Ekonomi 07.02.2022, 10:34
ABD Doları
13,5464
13,5520
Euro
15,4880
15,4962
İngiliz Sterlini
18,3361
18,3485
Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 13.56 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 13.5270 TL seviyesini, en yüksek ise 13.5770 TL seviyesini görürken; kur saat 09:56 itibarıyla 13.5647 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.5820 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5162 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.3571 TL seviyesinde işlem görüyor.