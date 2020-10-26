Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Güncel altın fiyatları 26 Ekim 2020

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 26 Ekim 2020 Pazartesi günü 492 lirada yer alıyor. Aynı dakikalarda ons altının fiyatı ise bin 901 dolarda bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

Hafta açılışında 796 liradan alınan çeyrek altının satış fiyatı ise 803 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

3 bin 195 liradan alınan cumhuriyet altını bugün 3 bin 211 liradan satışa sunuluyor.

Haftaya yükselişle başlayan döviz ve altın piyasasının yeni haftayı hangi seviyede kapatacağı ise Cuma günü netleşmiş olacak.