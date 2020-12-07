Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Güncel altın fiyatları 7 Aralık 2020

Piyasalarda hafta açılışının gerçekleştiği 7 Aralık 2020 Pazartesi günü ons altın yüzde 0,22’lik artışla birlikte bin 840 dolarda dengelendi. Geçtiğimiz günlerde aşı ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrasında sert bir şekilde geri çekilen altının onsu iç piyasada da altın fiyatlarında düşüş yaşanmasına neden olmuştu. İşte Bigpara’dan alınan son verilere göre altındaki güncel rakamlar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yeni haftanın ilk işlem ününde altının gram fiyatı 462 liradan işleme alınıyor. Rekor seviyelerinin gerçekleştiği geçtiğimiz süreçte bu fiyat 500 lira barajını aşmıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

750 lira bandında dengelenme sürecinde olan çeyrek altın ise bugün 750 liradan alınırken 759 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Hem alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın üzerinde yer alan cumhuriyet altını bugün 3 bin 1 liradan alınırken aynı dakikalarda 3 bin 28 liradan satışa sunuluyor.