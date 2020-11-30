Bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Güncel altın fiyatları 30 Kasım 2020

Güncel altın fiyatları verileri ons altındaki düşüşle birlikte yenilenmeye devam ediyor. Bin 900 dolar seviyelerinden bin 850 dolarlara gerileyen ons altın, ardından bin 800 dolara kadar çekilmişti. Bugünse ons altın bin 772 dolardan işleme alınıyor. Aşı haberleri sonrasında gelen altının onsundaki ciddi düşüş iç piyasadaki altın fiyatlarını da etkilemişti. Hem ons altında yaşanan gerileme hem de dolar kurundaki düşüş gram altın ve diğer altın fiyatlarını aşağı çekmişti. İşte altın piyasasında son veriler…

30 KASIM PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

30 Kasım 2020 Pazartesi günü altının gramı 447,22 liradan işleme alınıyor. Bu fiyat kasım ayının başlarında 520 liralara kadar yükselmişti.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 728,30 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 738,10 lirada konumlanmış durumda.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Hem alış hem de satış fiyatı 3 bin liranın altına gerileyen cumhuriyet altını ise bugün 2.911,40 liradan alınırken 2.942,10 liradan da satışa sunuluyor.

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

yarım altın alış fiyatı bugün 1.455,70 lirada bulunurken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.482,40 lirada konumlanmış durumda.

22 AYAR BİLEZİK BUGÜN NE KADAR?

22 ayar bilezik bugün alış fiyatı 415,00, satış fiyatı ise 417,00 liradan işlem görüyor.