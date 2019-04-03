Budget, İstanbul Havalimanı'na geliyor

İSTANBUL (AA) - Budget, 6 Nisan’da İstanbul Havalimanı’nda hizmet vermeye başlayacak.



Budget'ten yapılan açıklamaya göre, Budget, dünya turizmine yeni bir soluk getirecek olan İstanbul Havalimanı’nda müşterileri ile buluşmak için gün sayıyor.

Otokoç Otomotiv bünyesinde faaliyet gösteren Budget, 6 Nisan itibarıyla İstanbul Havalimanı’ndaki ofisinde hizmet sunmaya başlayacak.

Budget’ın filosunda bulunan en yeni araç marka ve modeller arasından araç kiralamak isteyenler yurt genelindeki Budget ofislerinin yanı sıra "www.budget.com.tr" internet adresi ve 444 4 722 numaralı Rezervasyon Merkezi aracılığı ile Budget'la yola çıkacak.

Şoförlü kiralamak ve transfer hizmetinden yararlanmak isteyenler de hem çağrı merkezi hem de www.budget.com.tr/soforlu-kiralama adreslerinden rezervasyon yaptırabiliyor.