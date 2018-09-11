Bu yaz her iki kişiden biri kamp yaptı, satışlar katlandı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor'un yaptırdığı ankete göre, Türkiye’de her iki kişiden birinin kamp yaptıyor.

e-ticaret sitesi GittiGidiyor, sona eren yaz aylarının ardından tatilcilerin kamp yapmaya olan ilgi ve tercihlerine, sosyal anket platformu Poltio üzerinden düzenlediği anket ve GittiGidiyor’dan yapılan alışveriş verileriyle ışık tuttu.

31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen ve toplamda 5 bin 280 oy kullanılan anketin sonuçlarına göre, Türkiye’de her iki kişiden birinin kamp yaptığı ortaya çıktı.

Ankete katılanların yüzde 49’u "Kamp yapar mısınız?" sorusuna "Evet, kamp yaparım" yanıtını verirken, yine yüzde 49’u "Hayır ama yapmayı planlıyorum", yüzde 2’si "Hayır, planlamıyorum" şıkkını işaretledi. Platformun geçen yıl düzenlediği ankette “Kamp yaparım” diyenlerin oranı yalnızca yüzde 21 iken, bir yılda yaşanan artış, kampın tatil trendleri arasında yerini aldığını ortaya koydu.

- Çadır satışları yüzde 84, rejisör koltuğu satışları 2,5 kat arttı

GittiGidiyor’un satış verileri de anket sonuçları doğrultusunda bu yazın en çok tercih edilen tatil alternatiflerinden birinin kamp yapmak olduğunu ve Türkiye’de kampa olan ilginin arttığını gözler önüne serdi.

Platformun verilerine göre, 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre çadır satış hacmi yüzde 100 yükselirken, kampın vazgeçilmezlerinden rejisör koltuğu satış hacmi 2,5 kat artış gösterdi. Yine bu dönemde kampçıların tercih ettiği olta takımı, şişme havuz satışı ve şişme yatakların satışı da yüzde 50 yükseldi.

Düzenlenen anket, kampçıların tatil tercihlerini de ortaya koydu. Katılımcılara "Kamp için nereyi tercih edersiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, nehir veya göl kenarının en fazla tercih edilen bölgeler olduğu görüldü. Ankete katılanların yüzde 45’i nehir veya göl kenarında kamp yapmak istediğini belirtirken, bu yanıtı yüzde 35’le "Deniz kenarı", yüzde 10’la "Dağ" ve yine yüzde 10’la "Orman" seçenekleri izledi.

- Arkadaşlarla kampın tadı bir başka

"Kiminle kamp yapmayı tercih edersiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette katılımcıların yüzde 55’i açık ara farkla "Küçük bir arkadaş grubuyla" şıkkını seçti. Bu yanıtı yüzde 26’yla "Sevgilimle”, yüzde 9’la "Ailemle", yüzde 6’yla "Tek başıma" ve yüzde 4’le "Kalabalık bir arkadaş grubuyla" yanıtları izledi.

Ankete katılan tatilcilerin kamp yapmak için pek çok farklı nedeni bulunuyor. "Neden kamp yapıyorsunuz?" sorusuna ankete katılanların yüzde 56’sı "Doğada olmak huzur veriyor" yanıtını verirken, katılımcıların yüzde 32’si "Daha özgür hissettirdiği için", yüzde 9’u "Ucuz tatil fırsatı verdiği için" ve yüzde 3’ü ise "Çok trend, denemek istedim" dedi.

- Acil durumları göz ardı ediyoruz

Katılımcılara "Olmazsa olmaz kamp malzemeniz hangisi?" sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 55’i bu soruyu kampın vazgeçilmezlerinden biri "Çadır" olarak yanıtlarken, yüzde 14’ü "Kamp çantası", yüzde 13’ü "Mat + Uyku tulumu", yüzde 10’u "Kamp bıçağı + Çakı", yüzde 3’ü "Güneş enerjili şarj aleti", yine yüzde 3’ü "Kamp ocağı" ve yüzde 2’si "İlkyardım seti" yanıtını verdi.