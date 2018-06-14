KAYSERİ (AA) - RAMAZAN KAYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik operasyona ilişkin, "Orada çok doğru bir iş yapıyoruz. En son kalelerini de başlarına yıkacağız inşallah. Bu ülkenin başına bir daha PKK diye bir tehdit ve bela olmayacak." dedi.

Seçim çalışmalarını sürdürdüğü Kayseri'de AA muhabirine gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, ülkede PKK ile mücadelenin yıllardır devam ettiğini söyledi.

Bölücü terör örgütüne karşı bütün hükümetlerin mücadele verdiğini belirten Özhaseki, "Biz 3-4 yıldır çok ciddi bir mücadele içindeyiz. Çukur operasyonları bitirdik elhamdülillah. Şehirleri temizledik, ilçeleri, köyleri, dağları temizledik." diye konuştu.

Kandil'e yönelik operasyonun seçimlere yormanın doğru olmadığını dile getiren Özhaseki, bazı çevrelerin "Yıllarca Kandil'e niye gitmiyorsunuz, Kandil duruyor" dediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşte Kandil'e gittik bombalıyoruz. Bunda diyorlar ki 'Gideceğinizi de söylüyorsunuz', evet gideceğimizi söylüyoruz, bunda birşey yok ki. Askeri yığınaklarını, tesislerinin olduğu yerleri, ne kadar orada kümelendikleri yer varsa hepsini bombalayıp, yerle bir ediyoruz. Biz söyleyince 2-3 gün içerisinde koca koca beton binaları mı taşıyacaklar yani. Ne yapacaklar? Söylenmeyecek bir şey yok ki bunda zaten. Terörist, uçak sesini duyunca dağda bir kayanın altına saklanıyor, eğer haber vermekten maksat bu ise. Orada çok doğru bir iş yapıyoruz. En son kalelerini de başlarına yıkacağız inşallah. Bu ülkenin başına bir daha PKK diye bir tehdit ve bela olmayacak."

- İmar barışına yoğun ilgi

İmar barışına da değinen Bakan Özhaseki, 15 milyon hane ve iş yeri sahibini, toplam yapıların yüzde 60'ını ilgilendiren bir düzenleme yapıldığına işaret etti.

Özhaseki, 80 milyonluk Türkiye'nin 50-55 milyonunu ilgilendiren bir imar barışından bahsettiklerine dikkat çekerek, "Bu devrim niteliğinde bir iş. İnsanlar öbek öbek geliyor, tüm bürolarımız dolu ve nihayetinde günde 75-80 bin insan müracaat ediyor ya internet üzerinden ya bizim bürolar vasıtasıyla. e-devlet şifresiyle giren herkes internet üzerinde bu müracaatlarını yapabilir, kimseye de muhtaç değil ama illa da yardım almak istiyorsa İstanbul'da 40 ayrı yer açtık. Sonra il müdürlüklerimiz, tapu müdürlüklerimizden ilçelerde yardım alabilirler. 300 bini aşmış vaziyetteyiz. 3-4 gün içinde 300 bin rakamı da bayağı bir rakam. Demek ki müthiş bir beklenti varmış, ilgi var ve devam ediyor." dedi.

Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına toplam 339 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesine değinerek, "Dün, üç ay boyunca benimle ilgili bu yalanları söyleyenler, Cumhurbaşkanımız hakkında zaten aynı yalanları "Man Adası" diye devam ettirdiler. Emin olun bir hafta sonra çıkıp şöyle diyebilir, hiçkimse şaşırmasın, 'Gelecek hafta acayip belgeler var elimde kağıtlar, dosyalar, göreceksiniz yer yerinden oynayacak, açıklıyorum.' vesaire diyebilir. Herkes ciddiye alıp, 'Ya kocaman, yüzyıllık bir parti, Atatürk'ün kurduğu parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına genel başkan olmuş.' diyerek ciddiye alırlar ama keşke bana sorsalar da bir ciğerini anlatsam bu adamcağızın. Allah iyiliğini versin, ya bunu kasıtlı olarak yapıyor ya da hasta diyecek başka bir şey yok. Yalan söylemekte sınır tanımıyor, devam ediyor." diye konuştu.

Kendisiyle ilgili daha önce söylenen yalanları tek tek mahkeme kararıyla tespit ettirdiğini, tazminat davaları açıp iftiraları atanların yandaş gazeteleri ve adamlarından binlerce lira para aldığını anımsatan Özhaseki, bu parayla tonlarca sucuk alarak millete dağıttığını ifade etti.

"Şimdi inşallah yeni davalar da gelir" ifadesine yer veren Özhaseki, "Çünkü bitmiyor yalanları. Bu söylediği yalanlardan dolayı Cumhurbaşkanımız da davalar açıyor. Bunların şöyle bir özelliği de var, kendileriyle ilgili bir şey olduğunda mahkeme eğer lehlerine karar vermişse, 'Mahkeme hüküm verdi, hiçkimse konuşamaz, yargı kararı kesindir kardeşim.' diyorlar ama hesaplarına, işlerine gelmeyen bir yargı kararı varsa hakimlerin satılmışlığından başlıyorlar, tutulmuşluğuna kadar gidiyorlar. Böyle de ikiyüzlü bir tavır içerisindeyiz. Allah bu Türkiye'ye yardım etsin. Bize yardım ettiği kadar Cumhuriyet Halk Parti'li seçmenlere de yardım etsin." değerlendirmesinde bulundu.