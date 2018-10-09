Brent petrolün varili 84,34 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 84,34 dolardan işlem görüyor.



Dün 83,99 dolardan güne başlayan ve gün içinde 84,30 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 83,83 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,60 artışla 84,34 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 74,70 dolardan alıcı buldu.

ABD yaptırımları nedeniyle İran'ın günlük petrol ihracatı geçen hafta 1,1 milyon varile geriledi. İran'ın günlük petrol ihracatı nisan ayında 3 milyon varilin üzerine çıkmıştı.



Öte yandan, İran Petrol Bakanı Bijen Zengene dün Suudi Arabistan'ın, İran'ın üretimi düşürmesi nedeniyle piyasada oluşacak açığı kapatacağına yönelik açıklamalarını "anlamsız bulduğunu" belirtti. Zengene, İran petrolünün Suudi Arabistan veya başka ülkelerin petrolüyle telafi edilemeyeceğini kaydetti.

Brent petrolde, teknik olarak 84,44 ile 84,65 dolar aralığının direnç, 84,02 ile 84,23 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



