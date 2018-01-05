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Brent petrolün varili 68 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 68 dolardan işlem görüyor. Dün, 67,85 dolardan güne başlayan ve en yüksek 68,25 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,02 dolardan açıldı. Brent petrolün...

05 Ocak 2018 Cuma 09:39
Brent petrolün varili 68 dolar
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 68 dolardan işlem görüyor.

Dün, 67,85 dolardan güne başlayan ve en yüksek 68,25 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 68,02 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,02'lik azalışla 68 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 61,97 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, İran'da hükümet karşıtı protestoların ve OPEC ile Rusya öncülüğünde devam eden üretim kesintisinin petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini belirtiyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinden dün yapılan açıklamaya göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 7,4 milyon varil (yüzde 1,7) azalarak 424,5 milyon varile geriledi. ABD'nin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 28 bin varil artarak 9,78 milyon varile çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 68,06 ile 68,15 dolar aralığının direnç, 67,88 ile 67,97 dolar aralığının da destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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