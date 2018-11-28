Brent petrolün varili 61,18 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,45 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 60,72 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,75 artışla 61,18 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 52,26 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlarda, G20 ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantılarına odaklanan piyasalarda yaşanan toparlanma etkili oldu.

OPEC'in ABD'yi rahatsız etmeden üretim kısıntısı kararını uzatıp sonrasında da kesintiyi daha fazla artıracağı beklentisi fiyatları desteklerken, ABD kanadından gelen küresel ticaret savaşı tehditleri petrol piyasalarında genel görünümü olumsuz etkiliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 61,32 ile 61,64 dolar aralığının direnç, 60,68 ile 61 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



