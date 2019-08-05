Brent petrolün varili 61,18 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,18 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 63,20 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,48 dolardan tamamladı. Haftanın ilk gününde Brent petrolün varili saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 61,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 54,94 dolardan alıcı buldu.
İki ülke arasındaki ticaret savaşı, haftanın ilk gününde de devam etti. Çin yuanının dolar karşısındaki değer kaybı sürerken Çin hükümetine bağlı şirketlerin ABD'den tarım ürünleri ithalatını durdurmaları istendi.
Brent petrolde teknik olarak 61,29 ile 61,33 dolar aralığının direnç, 60,94 ile 61,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.