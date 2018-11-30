Brent petrolün varili 59,99 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 59,99 dolardan işlem görüyor.

Dün 59,64 dolardan güne başlayan ve gün içinde 60,47 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 59,87 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.48 itibarıyla yüzde 0,20 artışla 59,99 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 51,43 dolardan alıcı buldu.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 6 Aralık'ta Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, üretici ülkeler arasında sağlanacak uyumun petrol piyasalarının yararına olacağını belirtti.

Petrolde üretim kısıntısına yönelik henüz bir karar alınmadığına dikkati çeken Novak, "Şu anda durumu değerlendiriyoruz. Eğer kısıtlama olacaksa bu öncelikle gelecek yılın ilk ve ikinci çeyreklerini kapsayacaktır." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, petroldeki arz fazlası ile ABD'de artan üretimin, fiyatlardaki hızlı yükselişi baskıladığına işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,17 ile 60,38 dolar aralığının direnç, 59,75 ile 59,96 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



