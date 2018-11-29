Brent petrolün varili 58,94 dolar

ANKARA (AA) - Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 58,94 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,72 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,40 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 59,64 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.41 itibarıyla yüzde 1,17 azalışla 58,94 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 50,41 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,6 milyon varil (yüzde 0,8) artışla 450,5 milyon varile çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Uzmanlar, dünya genelindeki yüksek arzın, fiyatların yükselmesini engellemeye devam ettiğini belirtti.



Öte yandan, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene de petrol fiyatlardaki düşüş beklentisinin öngörülerden ibaret olduğunu ancak fiyatların arz talep dengesiyle belirlendiğini kaydetti.

Zengene, bazı ülkelerin Tahran'a zarar vermek amacıyla petrol piyasasına müdahale ettiğini savundu.

Brent petrolde teknik olarak 59,43 ile 59,82 dolar aralığının direnç, 58,65 ile 59,04 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.