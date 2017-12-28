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Brent petrolün varil fiyatı 66,10 dolar seviyesinde

ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, Libya'daki Es-Sider petrol boru hattına yapılan saldırı sonrası arz endişeleri sebebiyle 66,10 dolar seviyesinde işlem görüyor. Dün 66,63 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66,81 doları gören...

28 Aralık 2017 Perşembe 08:49
Brent petrolün varil fiyatı 66,10 dolar seviyesinde
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ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, Libya'daki Es-Sider petrol boru hattına yapılan saldırı sonrası arz endişeleri sebebiyle 66,10 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dün 66,63 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66,81 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.41 itibarıyla 66,10 dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 59,78 dolardan alıcı buluyor.

Hafta başı Noel tatili sonrasında yatay bir seyir izleyen Brent petrolün varil fiyatı, önceki gün Libya'daki Es-Sider boru hattına yapılan saldırıyla yüzde 3,47'lik bir yükselişle 67,03 dolar seviyesine kadar çıkmıştı.

Libya Ulusal Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, saldırı nedeniyle petrol arzı günlük 70 bin ile 100 bin varil arasında azaldı.

Uzmanlara göre, Libyadaki arz sıkıntısının yanı sıra, "Kuzey Denizi'nde önemli petrol boru hatlarından Forties boru hattının tekrar kullanıma alınmasının gecikeceği" açıklaması da fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,14 ile 66,18 dolar aralığının direnç, 66,06 ile 66,10 dolar aralığının da destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

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