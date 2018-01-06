Bozkırın ortasından 126 ülkeye silo ihracatı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 17 yıl önce kurulan ve devletten aldığı teşviklerle yatırımlarını artırıp çelik tahıl depolama siloları ve taşıyıcı ekipmanları alanında Avrupa'nın zirvesine yerleşen Mysilo firması, ürettiği siloları 126 ülkeye ihraç ediyor.

Mysilo, 2000 yılında yatırım planlaması doğrultusunda SFA grup bünyesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), çelik tahıl depolama ve taşıyıcı ekipman üretimine başladı. Sonraki yıllarda teşvik imkanlarından da yararlanan firma, 100 bin metrekarelik üretim alanında yatırımlarını her geçen gün artırdı.

Yıllık 720 bin ton sac işleme kapasitesi ile alanında Avrupa'nın en büyük markası haline gelen ve birçok ülkede üretim yeri bulunan firma, 126 ülkeye ihracat yapıyor.

"İhracat rakamımızı 2-3 katına çıkaracağız"

Mysilo Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın büyümesindeki en önemli etkenin devlet teşvikleri ve planlı yatırım olduğunu söyledi.

Firma olarak her yıl yeni hedefler ortaya koyduklarını belirten Kulak, "Yaptığımız yatırımlar ile 100 bin metrekarede yıllık 720 bin ton sac işleme kapasitesine sahibiz. Bu kapasite bizi Avrupa'nın en büyük firması haline getiriyor. Ürettiğimiz silo ve ekipmanları 126 ülkeye ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Yeni açılan bayiler ve acentelerle kapasitelerini sürekli artırmayı hedeflediklerini dile getiren Kulak, "Devletimizin verdiği desteklerle üretim alanımızı 100 bin metrekarenin üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Bunlar bizim 2 yıl içindeki hedeflerimiz. Bunu tamamladıktan sonra bu yılki satış hedefimiz olan 50 milyon dolar ihracat rakamımızı 2-3 katına çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

600 kişiye istihdam sağlıyor

Kulak, 600 kişiye istihdam sağladıklarını ve yeni yatırım planlarıyla bu sayıyı artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hem genç nüfusa hem de yetişmiş teknik personele desteğimiz devam ediyor. Devletimizin ve OSB Müdürlüğü'nün verdiği desteklerle 100'e yakın personelimizi eğitmek amacıyla fazladan bünyemizde barındırmaya çalışıyoruz. Meslek liseleri, meslek üniversiteleri ile ilgili kurumlardan destek almaya çalışıyoruz. 2 yıllık hedeflerimize ulaştığımızda şu anki personel sayımızın binli rakamlara, 200 olan mühendislerimizin iki katına çıkmasını planlıyoruz."

Firma olarak büyümelerindeki en önemli etkenin teşvikler olduğuna dikkati çeken Kulak, şunları kaydetti:

"Büyümenin en büyük etkeni devletimizin verdiği yatırım teşvikleridir. Bu teşvikler sayesinde yatırım yapmamız çok daha kolaylaşıyor. Yaptığımız yatırımların ödemesi, kredilendirmesi, geri dönüşleri çok daha kolay oluyor. Bu destekler devam ettiği sürece yatırım yapmaya devam edeceğiz ve kapasiteyi 2 katına çıkarma hedefimizi gerçekleştireceğiz."

Muhabir: Turan Kazak