Boyner'in Olağanüstü Genel Kurulu 24 Haziran'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Boyner'in Olağanüstü Genel Kurulu, bazı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanması için 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Boyner'in Kamuyu Aydınlanma Platformun'da (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Olağanüstü Genel Kurul'unun bazı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 24 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'da İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gündemin 3’üncü maddesinde görüşülecek olan yüzde 100 paylarına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Boyner Büyük Mağazacılık AŞ ve Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon AŞ'nin paylarının tamamının ve bu şirketlerle ilgili bazı markaların Boyner Holding'e satışının Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’üncü maddesi çerçevesinde önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 24. maddesi gereğince genel kurula şahsen veya vekalet vererek katılan, bu gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin paylarını şirketimize satarak ayrılma hakları bulunmaktadır. Ayrılma hakkı fiyatı, 1 TL nominal değerli beher pay başına 4,86 TL olarak belirlenmiş olup ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödeme şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır."