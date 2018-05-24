İSTANBUL (AA) - Boyner'in, yılda iki kere yaptığı ve her sezon milyonlarca kişinin faydalandığı "Çılgın Kelebek İndirimi" yarın başlayacak.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, milyonlarca üründe net yüzde 50 indirimin uygulandığı "Çılgın Kelebek İndirimi", 25-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Boyner’in, 3 gün sürecek indirim kampanyası boyunca, saat 24.00'e kadar açık olacak 37 şehirdeki 119 mağazası ile 2 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Boyner’in, kadın giyimden, erkek giyime, çocuk koleksiyonundan, aktif spor veya ev koleksiyonlarına uzanan seçili milyonlarca ürünü kapsayacak şekilde uygulanacak olan kampanya sayesinde, herkes ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmenin keyfini yaşayacak. Yaz sezonunda ihtiyaç duyulacak herşeyde, dünya markalarının koleksiyonlarında, önde gelen spor markalarının ürünlerinde ve kozmetik kategorisinde kaçırılmayacak indirimler uygulanacak.





- 9 taksit ayrıcalığı

Boyner’in mağazalarıyla birlikte internet mağazası boyner.com.tr'de de uygulanacak kampanyada, tüketiciler milyonlarca kelebekli üründe net yüzde 50 indirimden yararlanırken, Hopi Paracık kazanma fırsatı, Axess ve CardFinans'a özel 9 taksit ödeme ayrıcalığıyla alışveriş yapabilecekler.

Boyner’in zengin plaj koleksiyonundan mayo seçenekleri, şortlar, rengarenk şapkalar, plaj çantaları, yazın olmazsa olmazı terlikler, rahat ve şık spor ayakkabıları, gözlükler ve aksesuarlar kampanyanın gözde ürünleri olacak.

Ayrıca sevilen markalar da Çılgın Kelebek'e özel fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkacak.