Boyner'e Altın Pusula'dan ödül

İSTANBUL (AA) - Boyner, "İyiliğe Dönüştür" sosyal sorumluluk projesi ile 18. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde "Süreklilik/Sürdürülebilirlik" ödülünün sahibi oldu.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, şirketin "İyiliğin Modası Geçmez" mottosuyla sosyal sorumluluk çalışmaları arasında yer alan "İyiliğe Dönüştür” projesi, Türkiye Halkla İlişkiler Derneğinin (TÜHİD) 18’incisini düzenlediği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde "Süreklilik/ Sürdürülebilirlik" ödülüne layık görüldü.

"İyiliğe Dönüştür" projesi, 2016 yılında "TİSK Etkililik Ödülü", 2015 yılında da "ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödülü"nün sahibi olmuştu.

Şirket, "İyiliğe Dönüştür" projesiyle, tekstil atıklarının yarattığı ekolojik ayak izini azaltmayı, sürdürülebilir bir geleceğe destek olmayı ve bu konuda son kullanıcıda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Proje başlangıcı olan 2014 yılından itibaren 38 şehirdeki 115 mağazaya ve Boyner Grup şirketlerine geri dönüşüm kutuları konuldu. 144,2 ton tekstil atığı toplandı. 88,6 ton kıyafet temizlenerek ihtiyaç sahiplerine bağışlandı. 26,8 ton tekstil atığı ipliğe, 6,5 ton tekstil atığı enerjiye dönüştürüldü.

Düzenlenen kermeslerde, giyilebilir durumdaki 22,3 ton ürün satıldı. Kermeslerden elde edilen gelir, Lokman Hekim Vakfı aracılığıyla 40 sağlık bilimleri öğrencisine eğitim bursu olarak aktarıldı.