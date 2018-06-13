Boyner'den valizlerde yüzde 30'a varan indirim

İSTANBUL (AA) - Boyner, 17 Haziran'a kadar yapılacak valiz alışverişlerinde müşterilerine yüzde 30'a varan indirim kampanyası başlattı.

Boyner'in açıklamasına göre, iş ya da özel hayatında sık seyahat edenler seyahatlerine uygun, konforlu bir şekilde kullanabilecekleri, sağlam, uzun ömürlü ve fonksiyonel valiz alternatifleri Boyner'de bir arada.

Boyner'in zengin valiz koleksiyonunda yer alan American Tourister, Mosafer, Pierre Cardin markalı valizler, sessiz ve birbirinden bağımsız olarak 360 derece dönebilen silikon tekerlekleri, hafif tasarımları, rahat taşıma olanağı sağlayan tutma sapları, darbe emici esnek gövdeli modelleri ve rahat iç bölümleri ile seyahatlere ayrı bir konfor ve kolaylık katıyor.



