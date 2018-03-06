İSTANBUL (AA) - Boyner, 23 Şubat'ta başlayan ve 19 Mart'a kadar sürecek Boyner Cilt Bakım Günleri ile bahara yenilenerek başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Boyner mağazalarında selektif ve kozmetik dünyasının trend markalarının cilt bakım uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde cilt analizleri, cilt ve saç bakımı uygulaması gibi birçok ayrıcalık kozmetikseverlerle buluşacak.

Cilt Bakım Günleri'nde Boyner, soğuk kış günlerinin ciltte bıraktığı olumsuz etkilerden arınarak bahara taze ve yenilenerek girmenin ipuçlarını verecek. Güzelliğine ve bakımına düşkün kozmetik tutkunları Boyner mağazalarında cilt bakım uzmanları eşliğinde ücretsiz yüz, saç ve cilt analizleri, ten rengine uygun makyaj önerileri ve uygulamaları ile eğlenceli, farklı birçok aktivite ve sürpriz hediyelerden yararlanma fırsatı bulacak.

Lancome, Estee Lauder, Clinique, Shiseido, Dior, Clarins, Guerlain, Yves Saint Laurent, La Mer, TCA Organics, Crabtree&Evelyn, Institute Karite gibi markaların uzmanlarının katılımıyla Boyner mağazalarında 19 Mart'a kadar sürecek.