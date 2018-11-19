Boyner, Balıkesir'deki dördüncü mağazasını açtı

İSTANBUL (AA) - Boyner Büyük Mağazacılık, Balıkesir merkezindeki ikinci, il genelindeki dördüncü mağazasını açılışını 10 Burda AVM'de açtı.

Boyner'de yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde 38 ilde outlet mağazalar hariç 96 mağazaya ulaşan şirketin son mağaza yatırımı Balıkesir'de gerçekleştirildi. Balıkesir şehir merkezinin yanı sıra Ayvalık ve Edremit'te de mağazaları bulunan Boyner, 10 Burda AVM'de yerini alarak il genelindeki dördüncü mağazasına ulaştı.

2 bin 897 metrekarelik alana kurulan yeni Boyner mağazasında kadın, erkek ve çocuk giyim ürünlerinin yanı sıra kozmetik, aksesuar, ayakkabı ve çanta gibi farklı ürün gruplarından seçenekler, Balıkesirlileri bekliyor olacak.

Boyner'in Balıkesir'deki yeni mağazasında giyim, kozmetik, aksesuar, ayakkabı ve çanta gibi farklı ürün gruplarından reyonlar yer alıyor.



