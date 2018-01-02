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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Siirt'te çocuklarla bulaşacak

- Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyunla 6-7 Ocak'ta Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde sahne alacak

02 Ocak 2018 Salı 11:28
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Siirt'te çocuklarla bulaşacak
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İSTANBUL (AA) - Eğlendirerek çevre bilinci aşılamayı hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, "La Fonten Orman Mahkemesinde" isimli oyunla 6-7 Ocak'ta Siirtli çocuklar ve aileleriyle buluşacak.

Şirketin açıklamasına göre, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmaya devam eden Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, tüm Siirtli çocukların ve ailelerinin davetli olduğu oyunu Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ücretsiz sahneleyecek.

Siirtli çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.

Tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bosch Ev Aletleri, bu kapsamda 2008 yılında başladığı faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 500'den fazla temsille 155 bini aşkın çocuğa ulaştı.

Türkiye'nin her köşesine gitmeyi, eğlendirerek çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamayı hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, bu kez Siirtli çocuklarla bir araya gelecek.

İnsanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekilen oyunun, gelecek dönemde de on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşması amaçlanıyor.

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