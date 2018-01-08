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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Siirtli çocuklarla buluştu

- Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı çocuk oyunu, 6-7 Ocak'ta Siirt'te ücretsiz sahnelendi

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:52
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Siirtli çocuklarla buluştu
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İSTANBUL (AA) - Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyunu, 6-7 Ocak'ta Siirtli çocuklarla buluştu.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008'de başlayan, bugüne kadar 500'ü aşkın temsille 155 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Siirt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelendi.

6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günlerinde ikişer temsille sahne alan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bosch Ev Aletleri, söz konusu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) ile çalışıyor.

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk çocuk edebiyatının en önemli yazarlarından Yalvaç Ural’ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.




Anahtar Kelimeler:
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu
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