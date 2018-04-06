Bosch Antalya'da tüketici deneyim alanlı bayi açtı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Bosch'un en büyük tüketici deneyim alanlı bayisi açıldı.

Faaliyetlerini yaşam için teknoloji sloganıyla sürdüren Bosch'un Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bayisinin açılışı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ATSO Başkanı Davut Çetin, Bosch Satış Direktörü İhsan Kara ve BSH Türkiye üst düzey yöneticisi Gökhan Sığın tarafından yapıldı.

Kara, buradaki konuşmasında, Bosch'un kaliteli ve mükemmel hizmet anlayışıyla her zaman en yeni teknolojiyi sunmayı hedeflediğini söyledi.

Antalya'da 640 metrekare alana kurulu mağazada daha önce hiçbir yerde olmayan tüketici deneyim alanları bulunduğuna dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:

"Canlı mutfak alanı bulunuyor. Müşterilerimiz farklı zeminlerde ürünleri deneyebilecek, profesyonel şeflerle mutfak etkinliklerine katılabilecek. Mağaza konseptinden daha çok ev konforunda tasarlanmış alanda müşteriler deneyimlerini yaşarken kendilerini evindeymiş gibi hissedecekler. Dünya hızla dijitalleşiyor. İnsanların yaşama, yemek pişirme şekli değişiyor. Biz dünya tüketicilerinin ilk tercihi olmayı sürdürmek istiyoruz. Bu nedenle insanlara heyecan verici yeni fırsatlar sunmaya çalışıyoruz."



